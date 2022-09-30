Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пассажиры ночи" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Действие одиннадцатого сезона «Американской истории ужасов» развернется в Нью-Йорке

Действие одиннадцатого сезона «Американской истории ужасов» развернется в Нью-Йорке

30 сентября 2022 13:33
Действие одиннадцатого сезона «Американской истории ужасов» развернется в Нью-Йорке

Также появились постеры и оглашена дата премьеры.

В сети появились постеры одиннадцатого сезона «Американской истории ужасов», выполненные в яркой БДСМ-стилистике. На плакатах с людьми в кожаных костюмах раскрыли название следующего сезона и официальную дату релиза. Свежие эпизоды культовой хоррор-антологии начнут выходить на кабельном канале FX и потоковом сервисе Hulu незадолго до Хэллоуина, а именно — с 19 октября. Новый сезон получил лаконичный подзаголовок «Нью-Йорк» (NYC).

Действие одиннадцатого сезона «Американской истории ужасов» развернется в Нью-Йорке

Подробности сюжета пока тщательно скрываются, но очевидно, что действие следующего сегмента хоррор-антологии развернется на территории огромного мегаполиса. В актерском составе по традиции будет задействовано множество лиц, известных зрителям по предыдущим сезонам. В основной исполнительский ансамбль на этот раз вошли любимцы фанатов Закари Куинто и Билли Лурд, а также Лесли Гроссман, Айзек Пауэлл, Пэтти ЛюПон, Денис О'Хэр, Сандра Бернхард, Чарли Карвер, Рассел Тови, Нико Гритэм, Ли Аарон Розен и Джо Мантелло. Исполнительным продюсером проекта по-прежнему выступает Райан Мерфи.

Одиннадцатый сезон будет состоять из десяти эпизодов. Серии будут выходить по две каждую среду вплоть до 16 ноября.

Фото: FX
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Тест: какая ты ведьма из фильма «Фокус-Покус»? Тест: какая ты ведьма из фильма «Фокус-Покус»? Читать далее 29 сентября 2022
Что посмотреть на выходных: продолжение «Фокус-покуса», мультфильм Кида Кади и драма о Мэрилин Монро Что посмотреть на выходных: продолжение «Фокус-покуса», мультфильм Кида Кади и драма о Мэрилин Монро Читать далее 30 сентября 2022
«Кино Экспо 2022»: презентации «Централ Партнершип», «Экспонента» и «Наше кино» «Кино Экспо 2022»: презентации «Централ Партнершип», «Экспонента» и «Наше кино» Читать далее 27 сентября 2022
Тест на внимательность: а вы заметили эти 5 глупых ляпов в «Звездных войнах»? Тест на внимательность: а вы заметили эти 5 глупых ляпов в «Звездных войнах»? Читать далее 30 сентября 2022
7 новозеландских красавчиков, которых сейчас любят больше, чем голливудских актеров 7 новозеландских красавчиков, которых сейчас любят больше, чем голливудских актеров Читать далее 28 сентября 2022
Пропали с радаров: 6 красавчиков из американских молодежных комедий, которых вы больше никогда не видели Пропали с радаров: 6 красавчиков из американских молодежных комедий, которых вы больше никогда не видели Читать далее 29 сентября 2022
«Кино Экспо 2022»: презентации кинокомпаний «Вольга» и «КароПрокат» «Кино Экспо 2022»: презентации кинокомпаний «Вольга» и «КароПрокат» Читать далее 28 сентября 2022
Дикий Запад зовет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Умереть за доллар» Дикий Запад зовет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Умереть за доллар» Читать далее 30 сентября 2022
Еще серию и спать: 6 сериалов, которые вы не выключите, пока не посмотрите залпом Еще серию и спать: 6 сериалов, которые вы не выключите, пока не посмотрите залпом Читать далее 28 сентября 2022
Тест: какое животное из диснеевских мультфильмов могло бы стать твоим лучшим другом? Тест: какое животное из диснеевских мультфильмов могло бы стать твоим лучшим другом? Читать далее 27 сентября 2022
Related video