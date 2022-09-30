Действие одиннадцатого сезона «Американской истории ужасов» развернется в Нью-Йорке

В сети появились постеры одиннадцатого сезона «Американской истории ужасов», выполненные в яркой БДСМ-стилистике. На плакатах с людьми в кожаных костюмах раскрыли название следующего сезона и официальную дату релиза. Свежие эпизоды культовой хоррор-антологии начнут выходить на кабельном канале FX и потоковом сервисе Hulu незадолго до Хэллоуина, а именно — с 19 октября. Новый сезон получил лаконичный подзаголовок «Нью-Йорк» (NYC).

Подробности сюжета пока тщательно скрываются, но очевидно, что действие следующего сегмента хоррор-антологии развернется на территории огромного мегаполиса. В актерском составе по традиции будет задействовано множество лиц, известных зрителям по предыдущим сезонам. В основной исполнительский ансамбль на этот раз вошли любимцы фанатов Закари Куинто и Билли Лурд, а также Лесли Гроссман, Айзек Пауэлл, Пэтти ЛюПон, Денис О'Хэр, Сандра Бернхард, Чарли Карвер, Рассел Тови, Нико Гритэм, Ли Аарон Розен и Джо Мантелло. Исполнительным продюсером проекта по-прежнему выступает Райан Мерфи.

Одиннадцатый сезон будет состоять из десяти эпизодов. Серии будут выходить по две каждую среду вплоть до 16 ноября.