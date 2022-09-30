Новая часть «Планеты обезьян» получила официальное название, к касту присоединилась Фрейя Аллан

Киностудия 20th Century раскрыла официальное название следующего фильма в рамках франшизы «Планета обезьян». Новая глава культовой киносерии выйдет под заголовком «Королевство планеты обезьян». Вместе с этим был опубликован первый концепт-арт.

Действие предстоящей ленты развернется спустя много лет после событий блокбастера 2017 года, в котором завершили сюжетную линию Цезаря (Энди Серкис). Подробностей пока нет, но это будет не перезапуск, а именно сиквел, где с помощью временного скачка мягко перезагрузят франшизу.

В дополнение к отмеченному выше репортеры Deadline разузнали, что к актерскому составу присоединились звезда «Ведьмака» Фрейя Аллан, а также Питер Макон, известный по сериалу «Орвилл». Какие роли им отведены, не уточняют, но ранее выяснилось, что главного примата сыграет Оуэн Тиг («Оно»). Сообщается, что Аллан прошла несколько этапов прослушиваний, так что роль у нее, очевидно, одна из ключевых.

Режиссурой картины займется создатель экранизаций «Бегущий в лабиринте» Уэс Болл. Над разработкой сценария вместе с постановщиком трудились Джош Фридман («Аватар: Путь воды»), Патрик Эйсон («Добыча») и соавторы прошлой трилогии в лице супругов Рика Джаффы и Аманды Сильвер.

Производство стартует уже в следующем месяце, а премьера намечена на 2024 год.