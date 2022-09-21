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Киноафиша Новости Вышел трейлер российского мультфильма «Щелкунчик и волшебная флейта»

Вышел трейлер российского мультфильма «Щелкунчик и волшебная флейта»

21 сентября 2022 14:05
Вышел трейлер российского мультфильма «Щелкунчик и волшебная флейта»

Зрителей ждет переосмысление знаменитой сказки.

Кинопрокатная компания «Атмосфера кино» представила первый трейлер мультфильма «Щелкунчик и волшебная флейта», который станет новой экранизацией знаменитого балета Петра Ильича Чайковского и сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

Фильм повествует о прекрасной Мари, которая случайно попала в удивительное волшебное королевство. Власть в нем захватила армия злобных хитрых крыс. От них девушку спасает барашек Кудряш, страус Красный Клюв и заколдованный принц Щелкунчик, который до наложения злобных чар, превративших его в игрушку, был правителем волшебных земель. Этой разношерстной команде предстоит опасное приключение, полное мистических тайн и встреч с ужасными чудовищами. Целью их путешествия является волшебная флейта, единственный артефакт, способный развеять темную магию в королевстве. Однако найти ее необходимо до рассвета, иначе Мари не сможет вернуться домой.

Главных персонажей в мультфильме озвучили Федор Федотов («Серебряные коньки»), Любовь Аксенова («Настя, соберись!»), Петр Иващенко («Бука. Мое любимое чудовище») и Александр Гудков («Финник»). Режиссером выступил Георгий Гитис, автор таких мультфильмов, как «Приключения Аленушки и Еремы», «Как поймать перо Жар-Птицы» и «Буквальные истории».

«Щелкунчик и волшебная флейта» выйдет в российский прокат 8 декабря 2022 года.

Фото: Атмосфера Кино
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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