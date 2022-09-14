Режиссер «Капитана Америки: Новый мировой порядок» рассказал, когда начнутся съемки

В минувшие выходные на ежегодном мероприятии D23 Expo президент Marvel Studios Кевин Файги огласил основной актерский состав супергеройского блокбастера «Капитан Америка: Новый мировой порядок», в котором в центре сюжета окажется герой Энтони Маки.

Сразу после презентации портал Collider пообщался с режиссером проекта Джулиусом Она («Парадокс Кловерфилда»). По словам кинематографиста, производство кинокомикса стартует уже в начале следующего года. В данный момент активно идут различные подготовительные работы:

«Мы уже сейчас дико заняты, собирая все элементы воедино. Пожалуй, не секрет, что в подобных фильмах очень много взаимосвязи между актерами, сценарием, спецэффектами и трюками. Это по-настоящему захватывающее — глубоко погрузиться в данный процесс».

Сценарий предстоящей ленты MCU написали авторы «Сокола и Зимнего Солдата» Далан Муссон и Малкольм Спэллман, но о сюжете пока информации нет. Известно, что по жанру это будет параноидальный триллер, а центральным антагонистом выступит Лидер в исполнении Тима Блейка Нельсона из «Невероятного Халка». Кроме того, к знакомым ролям вернутся звезды «Сокола и Зимнего Солдата» Дэнни Рамирес (Хоакин Торрес) и Карл Ламбли (Исайя Брэдли). Шира Хаас сыграет израильскую супергероиню Сабру.

Премьера сольной ленты про Сэма Уилсона намечена на 3 мая 2024 года.