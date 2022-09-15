Сбежавший каторжник Чарли Ханнэм находит пристанище в Бомбее в трейлере сериала «Шантарам»

Стриминговый сервис Apple TV+ презентовал дебютный трейлер многосерийной экранизации монументального романа Грегори Дэвида Робертса «Шантарам», в которой Чарли Ханнэм сыграл беглого преступника, открывающего для себя новый смысл жизни. Первые три эпизода из двенадцати заявленных выпустят в следующем месяце, 14 октября.

Действие развернется в 1980-х годах в колоритном и переполненном людьми Бомбее. Главный герой — беглец Лин Форд (Ханнэм), пытающийся затеряться в большом городе. В новом для себя месте он влюбляется в загадочную незнакомку Карлу (Антония Деспла), после чего входит в контакт с местной мафией и попадает в бурный круговорот событий, где ему придется сделать нелегкий выбор между свободой и любовью, но это лишь маленькая часть этой очень большой истории.

В многочисленный актерский состав проекта вошли Александр Сиддиг, Электра Килби, Дэвид Филд, Суджая Дасгупта, Рахель Абдулрахман, Эльхам Эхсас, Файсаль Баззи, Арка Дас, Венсан Перес, Аарон Гленнэйн и Радхика Апте.

Изначально творческим куратором и сценаристом шоу выступал автор «Аферы по-американски» Эрик Уоррен Сингер, но в дальнейшем на посту шоураннера его заменил создатель «Карателя» Стив Лайтфут. Режиссерскую команду возглавили Джастин Курзель («Макбет») и Бхарат Наллури («Необыкновенная история на Рождество»).