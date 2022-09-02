Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ирония судьбы в Голливуде" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Ларс фон Триер рассказал, каково ему работать с болезнью Паркинсона

Ларс фон Триер рассказал, каково ему работать с болезнью Паркинсона

2 сентября 2022 14:44
Ларс фон Триер рассказал, каково ему работать с болезнью Паркинсона

Режиссер не собирается заканчивать карьеру.

Около месяца назад стало известно, что у знаменитого датского режиссера и сценариста Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона. Накануне на Венецианском кинофестивале состоялась премьера третьего сезона сериала «Королевство», соавтором и постановщиком которого является Триер. В этой связи режиссер дал Zoom-интервью, поведав о состоянии своего здоровья:

«Это означает, что я не мог быть тем режиссером, каким хотел, потому что был болен. Это очень печально для актеров [третьего сезона «Королевства»], но я думаю, что они справились», — сказал фон Триер.

На вопрос издания Variety о том, над чем он будет работать дальше, учитывая его нынешнее состояние здоровья, фон Триер сказал:

«Я сделаю небольшой перерыв и разберусь, что делать. Но я, конечно, надеюсь, что мое состояние будет лучше. Это болезнь, которую нельзя убрать, однако можно работать с симптомами. Мне просто нужно привыкнуть к тому, что меня трясет, и не стыдиться перед людьми. Нужно потом продолжать, ведь что еще мне делать?»

Премьера третьего и финального сезона «Королевства» состоялась в четверг в Венеции перед восторженной толпой, которая воодушевлялась каждый раз, когда имя фон Триера появлялось на экране или просто упоминалось. Он представил сериал по видеосвязи и отметил имена итальянских мастеров кино, которые повлияли на его творчество. В их числе Федерико Феллини, Роберто Росселлини, Микеланджело Антониони, Пьер Паоло Пазолини, Серджио Леоне и Эннио Морриконе. На показе присутствовали актеры Бодил Йёргенсен, Николай Ли Каас, Ида Энгволь и Николас Бро.

Фото: Legion-Media
Юрий Липский
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Неприятности в раю: 6 трудностей, с которыми пришлось столкнуться актерам Marvel Неприятности в раю: 6 трудностей, с которыми пришлось столкнуться актерам Marvel Читать далее 31 августа 2022
5 легких фильмов для просмотра с друзьями 5 легких фильмов для просмотра с друзьями Читать далее 31 августа 2022
Богатые тоже платят: 6 голливудских знаменитостей, которые купили дом в ипотеку Богатые тоже платят: 6 голливудских знаменитостей, которые купили дом в ипотеку Читать далее 2 сентября 2022
Что смотреть в кинотеатрах: 10 главных премьер сентября Что смотреть в кинотеатрах: 10 главных премьер сентября Читать далее 1 сентября 2022
Все, что вам нужно знать о сериале «Властелин колец: Кольца власти» – ключевые события и персонажи Все, что вам нужно знать о сериале «Властелин колец: Кольца власти» – ключевые события и персонажи Читать далее 1 сентября 2022
Что посмотреть на выходных: приквел «Властелина колец», психотриллер про маньяка и другие онлайн новинки Что посмотреть на выходных: приквел «Властелина колец», психотриллер про маньяка и другие онлайн новинки Читать далее 2 сентября 2022
Тайны Таргариенов: 5 фактов о драконьей династии, которые не покажут в сериале Тайны Таргариенов: 5 фактов о драконьей династии, которые не покажут в сериале Читать далее 2 сентября 2022
Лучше чем оригинал: 10 кинопародий, которые стали культовыми Лучше чем оригинал: 10 кинопародий, которые стали культовыми Читать далее 3 сентября 2022
Тест: кто ты в мире «Властелина колец»? Тест: кто ты в мире «Властелина колец»? Читать далее 31 августа 2022
Тест: на какой культовый фильм будет похожа ваша осень Тест: на какой культовый фильм будет похожа ваша осень Читать далее 1 сентября 2022
Related video