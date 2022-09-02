Ларс фон Триер рассказал, каково ему работать с болезнью Паркинсона

Около месяца назад стало известно, что у знаменитого датского режиссера и сценариста Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона. Накануне на Венецианском кинофестивале состоялась премьера третьего сезона сериала «Королевство», соавтором и постановщиком которого является Триер. В этой связи режиссер дал Zoom-интервью, поведав о состоянии своего здоровья:

«Это означает, что я не мог быть тем режиссером, каким хотел, потому что был болен. Это очень печально для актеров [третьего сезона «Королевства»], но я думаю, что они справились», — сказал фон Триер.

На вопрос издания Variety о том, над чем он будет работать дальше, учитывая его нынешнее состояние здоровья, фон Триер сказал:

«Я сделаю небольшой перерыв и разберусь, что делать. Но я, конечно, надеюсь, что мое состояние будет лучше. Это болезнь, которую нельзя убрать, однако можно работать с симптомами. Мне просто нужно привыкнуть к тому, что меня трясет, и не стыдиться перед людьми. Нужно потом продолжать, ведь что еще мне делать?»

Премьера третьего и финального сезона «Королевства» состоялась в четверг в Венеции перед восторженной толпой, которая воодушевлялась каждый раз, когда имя фон Триера появлялось на экране или просто упоминалось. Он представил сериал по видеосвязи и отметил имена итальянских мастеров кино, которые повлияли на его творчество. В их числе Федерико Феллини, Роберто Росселлини, Микеланджело Антониони, Пьер Паоло Пазолини, Серджио Леоне и Эннио Морриконе. На показе присутствовали актеры Бодил Йёргенсен, Николай Ли Каас, Ида Энгволь и Николас Бро.