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Киноафиша Новости «Андор»: о чем будет новый сериал из вселенной «Звездных войн»

«Андор»: о чем будет новый сериал из вселенной «Звездных войн»

15 сентября 2022 13:21
«Андор»: о чем будет новый сериал из вселенной «Звездных войн»

Подробности первого шпионского триллера в рамках знаменитой фантастической франшизы.

Уже на следующей неделе состоится премьера горячо ожидаемого сериала «Андор» — свежего масштабного шоу в рамках вселенной «Звездных войн». В свете приближающегося релиза рассказываем, о чем будет новый многосерийный проект студии Lucasfilm.

По жанру сериал от шоураннера и сценариста Тони Гилроя («Эволюция Борна») позиционируется как напряженный шпионский триллер. Действие первого сезона «Андора» развернется примерно за пять лет до событий «Новой надежды» и, соответственно, до создания Звезды смерти и полноценного формирования повстанческого альянса сопротивления «Изгой-один». В начале повествования Кассиан Андор (Диего Луна) предстанет хитрым вором, вынужденно вовлеченным в опасное приключение, которое положит начало событиям, показанным в фильме «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Когда имперские войска, действующие под безжалостным руководством Дарта Вейдера и Палпатина, уничтожают родной дом Кассиана, он решает присоединиться к отряду недовольных, пытаясь изменить жизнь в Галактике.

Отчасти «Андор» — это также и история про ограбление, потому что протагонисту предстоит выкрасть некие секретные данные, которые помогут зажечь искру восстания против Империи. Что касается джедаев, то, скорее всего, никто из них в первом сезоне фигурировать не будет. При этом не исключается появление Дарта Вейдера в исполнении Хейдена Кристенсена, хотя в актерском составе шоу его имя не значится.

Вместе с Луной в «Андоре» появятся и другие герои из «Изгоя-один». Речь о персонажах Фореста Уитакера (Со Геррера) и Женевьевы О’Рейли (Мон Мотма). В актерский состав сериала также вошли Стеллан Скарскард (Лютен), Адриа Архона (Бикс Калин), Дениз Гоф (Дедра Миро) и Фиона Шоу (Маарва Андор).

«Андор» будет состоять из двух 12-серийных сезонов. Премьера первого состоится на сервисе Disney+ 21 сентября, когда в эфир выйдут сразу три серии. Съемки второго сезона стартуют этой осенью.

Фото: Lucasfilm
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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