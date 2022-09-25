Заклинательница Солнца возвращается в тизере второго сезона сериала «Тень и кость»

В ходе онлайн-мероприятия TUDUM видеосервис Netflix презентовал первый официальный тизер второго сезона многосерийного фэнтези «Тень и кость». В минутном ролике продемонстрировали возвращение молодой Заклинательницы Солнца в исполнении Джесси Мей Ли, а также целую череду разнообразных событий, звезду «Мортал Комбат» Льюиса Тана и зловещего Бена Барнса.

В масштабном сериале по книжной вселенной Ли Бардуго рассказывают о приключениях юной сироты Алины Старков (Ли), открывшей в себе чародейские силы. С помощью своего уникального дара она способна объединить разделенные разломом вечной тьмы страны, но прежде ей нужно разобраться с многочисленными врагами. О сюжете предстоящего сезона пока информации нет, но в рекламном видео ясно дают понять, что главную героиню ожидает множество опасных приключений.

Вместе с упомянутыми в актерский состав продолжения вошли Арчи Рено, Фредди Картер, Амита Суман, Кит Янг, Даниэль Галлиган, Кэлахан Скогман, Зоэ Уонамейкер, Суджая Дасгупта, Патрик Гибсон, Анна Леонг Брофи и другие. Обязанности шоураннеров и исполнительных продюсеров разделили Эрик Хайссерер («Прибытие») и Диган Фрайклинд («Во тьме»).

Премьера второго сезона состоится в 2023 году.