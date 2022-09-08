Помните «Остаться в живых»? Вот что стало с актерами из легендарного сериала

Как сегодня выглядят и чем занимаются актеры, которые приковывали внимание зрителей к экранам больше 10 лет назад.

До участия в «Остаться в живых» Джош Холлоуэй появлялся в эпизодических ролях в кино и сериалах, но именно роль красавчика Сойера принесла ему зрительскую любовь. Кстати, по результатам множества опросов, именно Сойер стал самым популярным персонажем сериала. После сиала Холлоуэй появился в нескольких малоизвестных картинах, а с 2018 года снимается в нашумевшем вестерне «Йеллоустоун».

Джош Холлоуэй

Роль беглой преступницы Кейт Остин стала первой в кинокарьере канадской модели Эванджелин Лилли. После съемок в «Остаться в живых» актриса планировала прекратить актерскую карьеру, сосредоточившись на гуманитарной деятельности. Однако в 2013 году она вернулась на экраны в роли лесной эльфийки Тауриэль в трилогии «Хоббит», а в 2015 году присоединилась к киновселенной Marvel в роли Осы. В 2023 году планируется выход очередного фильма Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания», где актриса вернется к своему персонажу.

Эванджелин Лилли

Еще до съемок в «Остаться в живых» Мэттью Фокс успел завоевать популярность и любовь зрителей, снявшись в сериале «Нас пятеро», но мировую известность приобрел благодаря роли Джека Шепарда. Любопытно, что изначально Фокс пробовался на роль Сойера, а персонаж Шепарда должен был погибнуть чуть ли не в начале сериала. После запуска проекта создатели сериала решили сделать Джека главным героем истории.

После «Остаться в живых» Мэттью Фокс появился в главных ролях в таких фильмах, как «Мы - одна команда», «Точка обстрела», «Я, Алекс Кросс», «Костяной томагавк» и «Вымирание», однако роль в сериале пока остается вершиной его карьеры. В сентябре этого года ожидается выход мини-сериала «Последний луч света», где актер исполнил роль нефтехимика, который пытается воссоединиться с семьей после катастрофы.

Мэттью Фокс

До роли наркозависимого музыканта Чарли Пэйса Доминик Монахэн успел прославиться, сыграв роль друга Фродо Бэггинса, хоббита Мерри, в трилогии «Властелин Колец». После «Остаться в живых» актер снялся в успешном сериале «Вспомни, что будет», а также в постапокалиптическом триллере «Судный день» и приключенческом боевике «Солдаты неудачи». В 2022 году вышло сразу два сериала с Монахэном: мультипликационный боевик «Легенда о Vox Machina», где актер озвучил одного из персонажей, и фантастическая драма «Мунхэвен», действие которой разворачивается в утопической колонии на Луне.

Доминик Монахэн

Роль таинственного Джона Локка, после авиакатастрофы чудесным образом излечившегося от травмы позвоночника, стала самой известной и успешной в карьере актера. После «Остаться в живых» О’Куинн снялся в еще нескольких сериалах: «Морская полиция: Спецотдел», «Рухнувшие небеса», «Парк авеню, 666», «Преступные связи» и «Касл-Рок». В 2022 году актер исполнил одну из ролей в детективном сериале Netflix «Части нее».

Терри О’Куинн

Английский актер индийского происхождения Навин Эндрюс приобрел популярность задолго до «Остаться в живых», сыграв в оскароносной драме «Английский пациент». Роль разведчика Саида принесла ему еще большую любовь зрителей. Также актер снялся в культовом проекте Квентина Тарантино и Роберта Родригеса «Грайндхаус», а в 2022 году сыграл главную мужскую роль в биографическом сериале «Выбывшая », где ее партнершей по площадке стала Аманда Сайфрид. Сейчас Эндрюс играет в предстоящем фантастическом сериале «Месть изгнанных», действие которого разворачивается в 23-м веке.

Нэвин Эндрюс

Хорхе Гарсиа стал первым актером, утвержденным на роль в «Остаться в живых». Участие в проекте принесло ему мировую славу и ряд престижных наград. После культового сериала актер продолжил съемки, появившись в таких проектах, как «Алькатрас», «Гавайи 5.0» и «Шафер напрокат». Сейчас в стадии постпродакшена находятся два проекта с участием Гарсиа: комедийная драма Good Grief и триллер Condor's Nest.

Хорхе Гарсиа Бустаманте

Майкл Эмерсон, исполнивший роль главного антагониста сериала и лидера «Других» Бена, начал свою карьеру с театральных подмостков. До съемок в «Остаться в живых» он получил широкую известность, сыграв роль серийного убийцы в сериале «Практика», а также санитара Зепа Хиндла, втянутого в смертельную игру, в первой части «Пилы». В 2019 году Эмерсон появился в одной из главных ролей в сериале «Зло», сыграв эксперта по оккультизму доктора Таунсенда. В 2022 году с участием актера вышел триллер «Проблеск», а в стадии постпродакшена находится семейное фэнтези Man & Witch.

Майкл Эмерсон

Для австралийской актрисы Эмили де Ревин, как и для ольшинства ее коллег, роль в «Остаться в живых» стала прорывом. После этого актриса регулярно появлялась на экране: в 2006 году она сыграла в ремейке культового хоррора «У холмов есть глаза», в 2010-м исполнила главную роль в мелодраме «Помни меня», где ее партнером по площадке стал Роберт Паттинсон. В 2012 году де Рэвин получила роль в еще одном культовом сериале: она сыграла Белль в «Однажды в сказке». Сейчас идет подготовка к съемкам триллера Wreckage, где актриса сыграет главную роль.

Эмили де Рэвин

До роли в «Остаться в живых» актриса появилась в успешном корейском боевике «Шири». После культового сериала карьера Юн-джин пошла в гору: она исполнила главную роль в сериале «Любовницы» и в фильмах «Ода моему отцу» и «Дом вне времени», а в 2022 году появилась в адаптации нашумевшего испанского сериала «Бумажный дом: Корея». В ближайшем будущем планируется выход детективного триллера «Признание» и сериала «Целую, Китти» с участием актрисы.