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Новый сезон «Мыслить как преступник» получил дату премьеры

22 сентября 2022 11:58
Новый сезон «Мыслить как преступник» получил дату премьеры

Продолжение культового криминального шоу зрители смогут увидеть уже этой осенью.

Сериал «Мыслить как преступник: Эволюция», перезапуск одноименного культового криминального шоу телеканала CBS, получил официальную дату премьеры. Она была объявлена шоураннером проекта Эрикой Мессер во время пресс-конференции, посвященной дню Ассоциации телевизионных критиков. Релиз первой серии состоится 24 ноября 2022 года, последующие эпизоды будут выходить с интервалом в неделю с 15 декабря по 9 февраля.

Перезапуск сериала «Мыслить как преступник» был анонсирован в начале 2021 года. К своим прежним ролям вернутся Джо Мантенья, А.Дж. Кук, Кирстен Вангснесс, Аиша Тайлер, Адам Родригес, Пэджет Брюстер и Зак Гилфорд. Мессер также выступила сценаристом и исполнительным продюсером сериала. Срежиссировал первый сезон Гленн Кершоу.

Официальный синопсис предстоящего сезона гласит:

«Элитная команда криминальных экспертов ФБР сталкивается с самой большой угрозой — неизвестным преступником, который пользуется пандемией для организации целой сети спящих серийных убийц. Когда изоляция будет отменена, его агенты придут в действие, поэтому команде необходимо выследить его как можно скорее».

Оригинальный сериал «Мыслить как преступник» выходил на телеканале CBS с 2005 по 2020 год, всего в его рамках вышло 15 сезонов. Шоу оставалось одной из самых популярных программ CBS на протяжении почти всего времени своего выхода. Проект посвящен спецподразделению ФБР, расследующему преступления с помощью психологического анализа поведения преступников.

Фото: CBS
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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