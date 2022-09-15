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Киноафиша Новости Злобный интернет-мем заставляет людей совершать страшные вещи в трейлере хоррора Grimcutty

Злобный интернет-мем заставляет людей совершать страшные вещи в трейлере хоррора Grimcutty

15 сентября 2022 12:14
Злобный интернет-мем заставляет людей совершать страшные вещи в трейлере хоррора Grimcutty

Жуткое демоническое существо склоняет детей к убийствам.

Издание Collider поделилось новыми подробностями о грядущем хорроре Grimcutty. Согласно новой информации, это будет «современный фильм об ужасном потустороннем существе». Премьера картины состоится на стриминговом сервисе Hulu за несколько недель до Хэллоуина, 10 октября 2022 года.

Grimcutty расскажет об одноименном монструозном существе, который представляет собой оживший интернет-мем. Он выслеживает детей и заставляет их причинять боль себе и другим. Под его гипнозом жертвы начинают убивать своих родителей. Волна таинственных смертей сеет панику в маленьком городке. Взрослые считают, что монстр выдуман подростками, которые просто подверглись тлетворному влиянию интернета. В это же время главной героине Аше Чаудри по всему городу начинает видеться жуткая фигура существа из интернета.

Производством хоррора занимается 20th Digital Studio. Автор сценария и режиссер — Джон Росс, который ранее поработал над такими фильмами ужасов, как «Береза» (2019) и «Тени мертвых» (2016). Исполнительными продюсерами проекта выступили Дэвид Брукс, Арби Педросян и Дженна Кэйвелл.

Grimcutty станет частью грядущего хэллоуинского фестиваля Hulu под названием Huluween. В рамках него компания собирается выпустить целую серию оригинальных фильмов и сериалов в жанре хоррора, а также добавить в свою коллекцию несколько классических фильмов. Представители сервиса обещают, что на фестивале зрители смогут увидеть не только леденящие кровь ужасы, но и веселые истории для всей семьи.

Фото: Hulu
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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