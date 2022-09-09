Когда ждать четвертый сезон сериала «Дылды»?

Проект пока не продлили, но уже есть предположение, когда выйдут новые серии.

Третий сезон популярной спортивной комедии «Дылды» подошел к концу на прошлой неделе, однако поклонники уже активно рассуждают о возможном продолжении. Официально проект пока не продлили, но хорошие рейтинги вселяют надежду на оптимистичный исход. Если авторам действительно закажут новые эпизоды, то они, скорее всего, попадут в эфир СТС и в онлайн-кинотеатр more.tv не раньше августа-сентября следующего года.

Шоу посвящено успешному тренеру по волейболу Михаилу Ковалеву (Павел Деревянко), у которого есть одна неприятная особенность — максимально скверный характер. Из-за своего хамства и скандальных выходок он со свистом вылетает из суперлиги, после чего неисправимому сексисту приходится передислоцироваться в провинциальный городок, где он вынужденно соглашается тренировать местную женскую сборную. Перед молодыми спортсменками он ставит возвышенную цель — победить в чемпионате, но это, разумеется, не так просто и сопровождается разнообразными сюрпризами судьбы и тяжелыми испытаниями.

В многочисленный актерский состав сериала входят также Дарья Урсуляк, Зоя Бурук, Анна Невская, Анатолий Кот, Снежана Самохина, Татьяна Орлова, Ангелина Поплавская, Дарья Пицик, Изабель Эйдлен, Юлия Макарова, Сергей Рубеко, Анна Антонова, Максим Лагашкин, Артем Ткаченко, Павел Майков и другие.