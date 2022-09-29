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Киноафиша Новости Девочки-подростки сражаются с инопланетянами в трейлере комедийного хоррора «Топь»

Девочки-подростки сражаются с инопланетянами в трейлере комедийного хоррора «Топь»

29 сентября 2022 17:22
Девочки-подростки сражаются с инопланетянами в трейлере комедийного хоррора «Топь»

Мировая премьера фильма состоится незадолго до Хэллоуина.

Компании Shudder и RLJE Films поделились новым трейлером своего совместного фильма «Топь», веселого и кровавого хоррора о девочках-подростках, борющихся с инопланетными захватчиками.

Картина посвящена группе девочек, которые обнаруживают, что их родной провинциальный городок захватили инопланетяне, способные вселяться в людей и управлять ими. Подростки решают взять дело в свои руки и объединиться, чтобы положить конец вторжению.

В трейлере показаны как веселые шутки и дружба персонажей, так и достаточно жуткие инопланетные антагонисты. Они представлены в виде червей, которые вживляются в человеческое тело и захватывают над ним контроль. Ролик отлично доносит атмосферу фильма, при этом не раскрывая важных сюжетных подробностей.

Главные роли сыграли Тасиана Ширли, Алексис Винсент-Вулф, Наладжосс Эллсворт и Челси Пруски — для них этот фильм является дебютным. Из взрослых актеров в картине можно увидеть Кристиана Брууна («Расследования Мердока»), Шона Бенсона («Любовь на кончиках пальцев») и Мелиссу Худ («Читающий мысли»). Режиссером проекта выступила Найла Иннуксук.

«Топь» выйдет в кинотеатрах и на цифровых платформах за полторы недели до Хэллоуина, 21 октября 2022 года.

Фото: Shudder
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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