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Киноафиша Новости Сенобиты проникают в мир людей в первом трейлере нового «Восставшего из ада»

Сенобиты проникают в мир людей в первом трейлере нового «Восставшего из ада»

21 сентября 2022 10:31
Сенобиты проникают в мир людей в первом трейлере нового «Восставшего из ада»

В ролике показали обновленного Пинхеда.

Потоковый сервис Hulu презентовал первый официальный трейлер перезагрузки культовой хоррор-франшизы «Восставший из ада», в которой роль культового злодея Пинхеда сыграла Джеми Клейтон («Восьмое чувство»). Фильм выйдет на стриминге 7 октября.

В центре сюжета окажется страдающая от зависимости молодая девушка по имени Райли (Одесса Адлон), которая случайно соприкасается с древним артефактом — коробкой-головоломкой. С ее помощью она навлекает на себя жутких демонических сенобитов, являющихся на Землю из другого измерения, чтобы вершить злодеяния. Они прислуживают самому Владыке проклятых, он же Пинхед или Ангел страданий.

В исполнительский ансамбль проекта также вошли Горан Вишнич, Хиам Аббасс, Дрю Старки, Брэндон Флинн, Селина Ло, Ифа Хайндс, Предраг Бьелац, Адам Фэйзон, Никола Кент и Ивона Кустудич. Снял фильм режиссер Дэвид Брукнер («Ритуал», «Очень темные времена»). Сценарий по мотивам сюжета Дэвида С. Гойера («Песочный человек») подготовили авторы мистической драмы «Дом на другой стороне» Бен Коллинз и Люк Петровски. Создатель оригинала Клайв Баркер выступает в качестве продюсера. Картина получила возрастной прокатный рейтинг R.

Фото: Hulu
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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