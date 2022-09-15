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Киноафиша Новости Очаровательная Аня Тейлор-Джой и голодный Николас Холт: появился новый постер триллера «Меню»

Очаровательная Аня Тейлор-Джой и голодный Николас Холт: появился новый постер триллера «Меню»

15 сентября 2022 16:03
Очаровательная Аня Тейлор-Джой и голодный Николас Холт: появился новый постер триллера «Меню»

Лента получила теплый прием со стороны критиков.

В честь мировой премьеры на 47-м международном кинофестивале в Торонто комедийного сатирического триллера «Меню», в сети был опубликован новый постер картины. На постере запечатлены ведущие персонажи в исполнении Ани Тейлор-Джой, Николаса Холта и возвышающегося над ними Рэйфа Файнса в образе эксцентричного шеф-повара. Иронично-зловещий слоган гласит: «Тщательно приготовлено. Блестяще исполнено».

Очаровательная Аня Тейлор-Джой и голодный Николас Холт: появился новый постер триллера «Меню»

Действие «Меню» развернется на территории курортного отеля, где гостям подают изощренные кулинарные шедевры. В центре повествования окажутся молодой сноб Тайлер (Холт) и его милая супруга Марго (Тейлор-Джой), ставшие посетителями необычного ресторана, где местный гуру Словик (Файнс) в буквальном смысле творит чудеса, из ничего создавая изысканные блюда. Однако пребывание в этом гастрономическом рае приобретает зловещий оборот. Вместо экзотического пира действующие лица сталкиваются с неким шокирующим откровением, о котором лучше бы не знать.

Западная пресса приняла фильм очень тепло. На главном агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes рейтинг картины сейчас составляет 83% положительных отзывов на основе двенадцати обзоров.

Режиссер картины — Марк Майлод («Наследники»). Исполнительным продюсером выступает Адам МакКей («Не смотрите наверх»).

В прокат «Меню» выйдет 18 ноября.

Фото: Searchlight Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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