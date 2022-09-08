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Киноафиша Новости Джессика Честейн подозревает Эдди Редмэйна в убийствах в трейлере триллера «Добрый медбрат»

Джессика Честейн подозревает Эдди Редмэйна в убийствах в трейлере триллера «Добрый медбрат»

8 сентября 2022 09:19
Джессика Честейн подозревает Эдди Редмэйна в убийствах в трейлере триллера «Добрый медбрат»

Этой осенью Netflix покажет экранизацию реальной истории хладнокровного убийцы, снятую режиссером «Охотника за разумом».

Потоковый сервис Netflix презентовал дебютный трейлер одной из своих главных новинок осени — психологического триллера о маньяке «Добрый медбрат», главные роли в котором сыграли обладатели премии «Оскар» Эдди Редмэйн и Джессика Честейн.

В основу картины легла одноименная книга журналиста Чарльза Гребера, являющая собой хронику злодеяний самого активного американского убийцы Чарли Каллена, за шестнадцать лет лишившего жизней несколько сотен пациентов больниц, в которых он работал в качестве медбрата.

В повседневности Грэбер был идеальным сыном, примерным семьянином и даже занимался благотворительностью, но за маской добропорядочного человека скрывался настоящий дьявол. Редмэйн воплотил образ убийцы, а Честейн сыграла медсестру Эми Лафрен, заподозрившую Каллена в злодеяниях после очередного смертного инцидента в медицинском учреждении.

Снял «Доброго медбрата» режиссер Тобиас Линдхольм, в послужном списке которого значатся драма «Война», эпизоды сериалов «Разделение» и «Охотник за разумом», а также сценарий к оскароносной ленте «Еще по одной». Адаптировала литературный первоисточник Кристи Уилсон-Кернс («1917», «Прошлой ночью в Сохо»). В остальной каст вошли Ким Диккенс, Ноа Эммерих, Аджай Найду, Мэлик Йоба, Ннамди Асомуга, Марсия Джин Кертц и Мо Ирвин.

Цифровой релиз «Доброго медбрата» состоится 26 октября, но прежде картину покажут публике 47-го международного кинофестиваля в Торонто.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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