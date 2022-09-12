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Киноафиша Новости Происхождение сестер Сандерсон: вышел новый трейлер «Фокуса-покуса 2»

Происхождение сестер Сандерсон: вышел новый трейлер «Фокуса-покуса 2»

12 сентября 2022 11:27
Происхождение сестер Сандерсон: вышел новый трейлер «Фокуса-покуса 2»

В ролике показано, как знаменитая троица стала ведьмами.

В рамках минувшего мероприятия D23 Expo студия Disney представила полноценный трейлер сиквела известной семейной хоррор-комедии «Фокус-покус», в котором Сара Джессика Паркер, Бетт Мидлер и Кэти Наджими вернулись к ролям жутких салемских ведьм.

Действие второй части развернется в наши дни в период Хэллоуина. Помимо прочего, в ленте покажут историю происхождения коварных колдуний. По сюжету, три школьницы зажигают свечу черноного пламени, тем самым пробуждая древних злодеек, ставших еще опаснее и голоднее. Они намерены как следует повеселиться и высосать из местных детишек все жизненные соки. Чтобы этого не произошло, девочкам-подросткам придется в кратчайшие сроки разобраться с оживленными сестрами Сандерсон.

Молодых героинь сыграли Уитни Пик, Лилия Бакинхем и Белисса Эскобедо, а их взрослого наставника, подарившего одной из них мистический артефакт, из-за которого произошло пробуждение троицы, сыграл Сэм Ричардсон. В остальной исполнительский ансамбль вошли Ханна Уэддингхэм, Даг Джонс, Тони Хейл, Дэн Финнерти, Тейлор Хендерсон, Жужу Бренер, Фрой Гутьеррез и Нина Китчен. За постановку сиквела по сценарию Джен Д’Анджело («Молодой Скала») отвечает Энн Флетчер («Предложение», «Красотки в бегах»).

«Фокус-покус 2» выйдет на потоковом сервисе Disney+ 30 сентября.

Фото: Disney+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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