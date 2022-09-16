Сэди Синк переживает утрату и обретает любовь в трейлере мелодрамы «Дорогая Зои»

В сети появился новый трейлер грядущей семейной инди-драмы «Дорогая Зои». Фильм основан на одноименном романе писателя Филиппа Бирда, опубликованном в 2005 году. Главную роль в картине исполнила Сэди Синк.

В центре сюжета — девочка-подросток Тесс. После трагической гибели своей младшей сестры и ссоры с матерью она сбегает из дома. Девочка отправляется к своему биологическому отцу-бездельнику, который после многих лет разлуки наконец решает попробовать стать для нее хорошим родителем. В это же время Тесс влюбляется в очаровательного хулигана, живущего по соседству.

Роли второго плана в фильме исполнили Вивьен Лира Блэр («Оби-Ван Кеноби»), который сыграл отца девочки, Тео Росси («Сыны Анархии»), Джессика Кэпшоу («Особое мнение»), Джастин Барта («Мальчишник в Вегасе») и другие.

20-ти летняя Синк получила мировую известность благодаря роли Макс в популярном сериале «Очень странные дела». В этом году в прокат также выйдет фильм Даррена Аранофски «Кит», в котором актриса исполнила одну из главных ролей в паре с Бренданом Фрейзером.

«Дорогая Зои» была снята еще осенью 2019 года, но из-за пандемии премьера картины была отложена на три года. Фильм выйдет в свет 4 ноября.