Французский режиссер Абель Ланзак готовит сериал по «Илиаде» и «Одиссее» Гомера

Абель Ланзак, автор полнометражного триллера Netflix «Зов волка», собирается создать научно-фантастическую экранизацию древних эпических произведений Гомера «Илиада» и «Одиссея». Ланзак работает над сериалом под названием «Улисс». В проекте также примут участие Аксель Букай («Бал безумных женщин») и Ален Голдман («Карьеристы»). Спродюсируют шоу французские кинокомпании Pathé и Ness Films.

По словам Букая, сериал будет посвящен фантастическим приключениям Улисса на протяжении всех десяти лет Троянской войны:

«Ланзак очень вдохновился «Дюной» и решил написать сценарий, который бы перенес классический европейский эпос в космос будущего».

В серале также будут задействованы все мифологические существа из первоисточника, а также появятся знакомые персонажи, такие как Ахиллес, Елена, Гектор и Пенелопа.

Первый и пока что единственный фильм Ланзака «Зов волка» вышел в 2019 году, он также был произведен в сотрудничестве с Pathé. Главную роль в картине исполнил Франсуа Сивиль («Северный бастион»). Права на показ были проданы Netflix.

«Улисс» станет редким примером французского научно-фантастического сериала. Киноиндустрия страны в основном занимается производством триллеров и комедий, изредка заходя на территорию других жанров. Какой производственный бюджет получит шоу, пока неизвестно, однако Pathé располагает достаточно внушительными средствами.