Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вместе веселее" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Французский режиссер Абель Ланзак готовит сериал по «Илиаде» и «Одиссее» Гомера

Французский режиссер Абель Ланзак готовит сериал по «Илиаде» и «Одиссее» Гомера

16 сентября 2022 17:23
Французский режиссер Абель Ланзак готовит сериал по «Илиаде» и «Одиссее» Гомера

В новой версии классических мифов действие перенесется в будущее.

Абель Ланзак, автор полнометражного триллера Netflix «Зов волка», собирается создать научно-фантастическую экранизацию древних эпических произведений Гомера «Илиада» и «Одиссея». Ланзак работает над сериалом под названием «Улисс». В проекте также примут участие Аксель Букай («Бал безумных женщин») и Ален Голдман («Карьеристы»). Спродюсируют шоу французские кинокомпании Pathé и Ness Films.

По словам Букая, сериал будет посвящен фантастическим приключениям Улисса на протяжении всех десяти лет Троянской войны:

«Ланзак очень вдохновился «Дюной» и решил написать сценарий, который бы перенес классический европейский эпос в космос будущего».

В серале также будут задействованы все мифологические существа из первоисточника, а также появятся знакомые персонажи, такие как Ахиллес, Елена, Гектор и Пенелопа.

Первый и пока что единственный фильм Ланзака «Зов волка» вышел в 2019 году, он также был произведен в сотрудничестве с Pathé. Главную роль в картине исполнил Франсуа Сивиль («Северный бастион»). Права на показ были проданы Netflix.

«Улисс» станет редким примером французского научно-фантастического сериала. Киноиндустрия страны в основном занимается производством триллеров и комедий, изредка заходя на территорию других жанров. Какой производственный бюджет получит шоу, пока неизвестно, однако Pathé располагает достаточно внушительными средствами.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Невозможно узнать: как сейчас выглядят юные актеры из фильмов 90-х, от которых все фанатели Невозможно узнать: как сейчас выглядят юные актеры из фильмов 90-х, от которых все фанатели Читать далее 14 сентября 2022
Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона» Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона» Читать далее 14 сентября 2022
Тест: угадайте культовую актрису по ее фотографии из молодости Тест: угадайте культовую актрису по ее фотографии из молодости Читать далее 12 сентября 2022
Тест: ответь на 5 вопросов и узнай какую комедию тебе стоит пересмотреть Тест: ответь на 5 вопросов и узнай какую комедию тебе стоит пересмотреть Читать далее 15 сентября 2022
7 фильмов, которые научат вас любить себя 7 фильмов, которые научат вас любить себя Читать далее 15 сентября 2022
Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры Читать далее 16 сентября 2022
Что посмотреть на выходных: инопланетное вторжение, вампиры и куклы Что посмотреть на выходных: инопланетное вторжение, вампиры и куклы Читать далее 16 сентября 2022
Путешествуем в прошлое: 5 фильмов, которые очень точно повторяют исторические события Путешествуем в прошлое: 5 фильмов, которые очень точно повторяют исторические события Читать далее 13 сентября 2022
Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия Читать далее 12 сентября 2022
Недетские истории: 10 глубоких мыслей из мультфильмов, которые мы осознали только когда выросли Недетские истории: 10 глубоких мыслей из мультфильмов, которые мы осознали только когда выросли Читать далее 12 сентября 2022
Related video