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Киноафиша Новости Пятый сезон «Короны» получил дату премьеры и первый тизер

Пятый сезон «Короны» получил дату премьеры и первый тизер

25 сентября 2022 10:28
Пятый сезон «Короны» получил дату премьеры и первый тизер

Продолжение сериала будет посвящено последним годам жизни принцессы Дианы.

Netflix объявил дату выхода и опубликовал первый тизер пятого сезона «Короны». Новостями о сериале сервис поделился во время своего вчерашнего онлайн-фестиваля TUDUM. Премьера продолжения состоится 9 ноября 2022 года.

В коротком проморолике показано, как принцесса Диана и принц Чарльз готовятся объявить о разводе. Пара собирается выпустить по национальному телевидению с заявлением о расторжении своего брака. Они оба очень встревожены: Диана нервно поправляет волосы, а Чарльз еле сдерживает выражение страха на своем лице. Тизер заканчивается массой фраз с первых полос британских таблоидов: «Разрушенный брак», «Война в королевской семье» и «Принцесса Уэльская затмевает своего мужа».

Концовка намекает на наступление мрачных времен для королевской семьи. Предстоящий сезон будет посвящен последним годам жизни Дианы перед ее трагической смертью в 1997 году. Как и в прошлых сезонах, важную роль в повествовании будет играть интерпретация показанных событий в СМИ.

Роли Дианы и Чарльза в этот раз исполнят Элизабет Дебики и Доминик Уэст, которые сменят своих предшественников Эмму Коррин и Джоша О’Коннора.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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