Netflix представил трейлер экранизации «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка

Стриминговый сервис Netflix поделился эффектным трейлером новой экранизации знаменитого романа Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен», одну из ролей в которой сыграл звезда «Бесславных ублюдков» и MCU Даниэль Брюль. Мировая премьера ленты состоится уже на следующей неделе в рамках 47-го международного кинофестиваля в Торонто. На Netflix фильм выйдет 28 октября.

События масштабной военной драмы будут показаны с точки зрения молодого немецкого солдата Пауля Боймера (Феликс Каммерер), который участвует в Первой мировой. Как и его одноклассники, Пауль добровольно идет на фронт, где сталкивается со всеми ужасами происходящего и бесконечными потерями боевых товарищей, что, разумеется, оставляет на нем неизгладимый отпечаток.

В свое время первоисточник считался антивоенным произведением, потому что авторское мнение в нем стояло в остром противоречии с признанной жанровой литературой. Произведение уже неоднократно экранизировали как в кино, так и на телевидении, а версия 1930 года даже завоевала две премии «Оскар». Вполне возможно, что и новую адаптацию ожидает успех по части наград, потому что в этом году именно она выдвинута Германией на «Оскар».

Снял фильм опытный немецкий режиссер Эдвард Бергер («Патрик Мелроуз», «Террор», «Германия 83», «Джек»). Он же написал сценарий вместе с актрисой и продюсером Лесли Патерсон и журналистом The Washington Post Иеном Стокеллом. В остальной актерский состав вошли Себастьян Хюльк, Альбрехт Шух, Антон фон Люк, Девид Штрисов, Эдин Хасанович, Джо Вайнтрауб, Люк Фейт, Андреас Делер и Михаэль Виттенборн.