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Киноафиша Новости Netflix представил трейлер экранизации «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка

Netflix представил трейлер экранизации «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка

6 сентября 2022 17:07
Netflix представил трейлер экранизации «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка

Одну из ролей в масштабной военной драме сыграл Даниэль Брюль, известный по роли Барона Земо в киновселенной Marvel.

Стриминговый сервис Netflix поделился эффектным трейлером новой экранизации знаменитого романа Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен», одну из ролей в которой сыграл звезда «Бесславных ублюдков» и MCU Даниэль Брюль. Мировая премьера ленты состоится уже на следующей неделе в рамках 47-го международного кинофестиваля в Торонто. На Netflix фильм выйдет 28 октября.

События масштабной военной драмы будут показаны с точки зрения молодого немецкого солдата Пауля Боймера (Феликс Каммерер), который участвует в Первой мировой. Как и его одноклассники, Пауль добровольно идет на фронт, где сталкивается со всеми ужасами происходящего и бесконечными потерями боевых товарищей, что, разумеется, оставляет на нем неизгладимый отпечаток.

В свое время первоисточник считался антивоенным произведением, потому что авторское мнение в нем стояло в остром противоречии с признанной жанровой литературой. Произведение уже неоднократно экранизировали как в кино, так и на телевидении, а версия 1930 года даже завоевала две премии «Оскар». Вполне возможно, что и новую адаптацию ожидает успех по части наград, потому что в этом году именно она выдвинута Германией на «Оскар».

Снял фильм опытный немецкий режиссер Эдвард Бергер («Патрик Мелроуз», «Террор», «Германия 83», «Джек»). Он же написал сценарий вместе с актрисой и продюсером Лесли Патерсон и журналистом The Washington Post Иеном Стокеллом. В остальной актерский состав вошли Себастьян Хюльк, Альбрехт Шух, Антон фон Люк, Девид Штрисов, Эдин Хасанович, Джо Вайнтрауб, Люк Фейт, Андреас Делер и Михаэль Виттенборн.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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