Лили Джеймс переосмысляет свой подход к знакомствам в трейлере ромкома «При чем тут любовь?»

Кинокомпании StudioCanal и Working Title презентовали дебютный трейлер британской романтической комедии «При чем тут любовь?». Главные роли в ленте исполнили Лили Джеймс («Пэм и Томми»), Шазад Латиф («Шпион, которого не было») и Эмма Томпсон («Круэлла»).

В центре сюжета окажется молодая английская кинодокументалистка Зои (Джеймс), постоянно зависающая в приложениях для онлайн-знакомств, но к разочарованию ее эксцентричной матери Кэт (Томпсон) еще ни разу свайпы вправо не принесли девушке желаемого. У давнего приятеля и соседа главной героини Каза (Латиф) своя проблема — ему необходимо последовать семейной традиции и жениться на незнакомке, выбранной его пакистанскими родителями по договоренности с другим богатым домом. Таким образом, Зои отправляется с Казом из Лондона в Лахор, чтобы задокументировать его брак. В ходе этого приключения она познает новый культурный подход к поиску любви, который обернется для нее неожиданным открытием.

Режиссером картины выступил Шекхар Капур («Елизавета», «Золотой век»). Сценарий написала Джемайма Кхан. В остальной актерский состав вошли Саджал Али, Тадж Атвал, Азим Чодри, Оливер Крис, Ношин Феникс, Шабана Азми, Никкита Чадха и Бен Эшенден.

Мировая премьера «При чем тут любовь?» состоится 10 сентября в рамках 47-го международного кинофестиваля в Торонто. В британский прокат фильм выйдет 27 января 2023 года.