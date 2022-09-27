Педро Паскаль берет под опеку Беллу Рэмси в первом трейлере сериала «Одни из нас»

Ролик представили в день начала зомби-эпидемии.

В понедельник телеканал HBO выпустил первый официальный трейлер «Одних из нас», сериала-экранизации одноименной популярной видеоигры для PlayStation. Премьера шоу состоится в 2023 году.

Как и в оригинальной игре, в центре сюжета сериала — суровый контрабандист Джоэл, который путешествует по Соединенным Штатам. Страна опустошена смертельной болезнью, которую вызвало распространение грибка кордицепса. Попадая в организм, споры кордицепса постепенно прорастают в нем, захватывают мозг и превращают человека в зомби. На своем пути Джоэл встречает девочку Элли, которая знает секрет создания лекарства от зомби-чумы, разрушившей мир.

Главные роли в сериале исполнили Педро Паскаль («Мандалорец») и Белла Рэмси, ранее сыгравшая Лианну Мормонт в «Игре престолов». В касте также задействованы Гэбриел Луна («Настоящий детектив»), Ник Офферман («Парки и зоны отдыха»), Анна Торв («Грань») и другие.

Создатель оригинальной игры Нил Дракманн выступил в качестве соавтора и исполнительного продюсера проекта вместе с Крэйгом Мэйзином, шоураннером «Чернобыля». В релиссерскую команду вошли Кантемир Балагов, Ясмила Жбанич, Али Аббаси, Питер Хоар, Джереми Уэбб и Лиза Джонсон.

Показ трейлера состоялся 26 сентября. По сюжету игры, именно эта дата стала Днем вспышки, то есть днем начала зомби-эпидемии кордицепса.