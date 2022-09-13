Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Джиперс Криперс: Возрожденный" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Кит Харингтон поделился своими впечатлениями от «Дома Дракона»

Кит Харингтон поделился своими впечатлениями от «Дома Дракона»

13 сентября 2022 15:48
Кит Харингтон поделился своими впечатлениями от «Дома Дракона»

Актер в восторге от приквела «Игры престолов».

«Игра престолов» закончилась в 2019 году, но фэнтезийная франшиза, основанная на книгах Джорджа Р. Р. Мартина, только начинается. HBO разрабатывает множество спин-оффов, действие которых происходит в Вестеросе и его окрестностях, в том числе несколько мультсериалов. «Дом Дракона» — первый из запланированных спин-оффов. Сериал-приквел, действие которого происходит примерно за 200 лет до событий оригинального шоу, доказывает зрителям, что вселенная «Игры престолов» может развиваться и после окончания оригинального сериала.

В новом интервью The Hollywood Reporter Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в «Игре престолов», похвалил создателей «Дома Дракона»:

«Мой друг Мигель Сапочник занимается этим шоу, так что оно мне очень нравится. Я думаю, что они проделали фантастическую работу. Странно начинать совершенно новое шоу в той же вселенной и сделать его своим, но я думаю, что у них действительно получилось».

Премьера «Дома Дракона» установила рекорд HBO, собрав у экранов 25 миллионов зрителей. Сериал уже продлен на второй сезон, хотя друг Харингтона Сапочник не вернется в качестве шоураннера. Он продолжит работать над проектом в качестве исполнительного продюсера. Теперь единоличным шоураннером является Райан Кондал.

Фото: Legion-Media
Юрий Липский
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона» Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона» Читать далее 14 сентября 2022
Недетские истории: 10 глубоких мыслей из мультфильмов, которые мы осознали только когда выросли Недетские истории: 10 глубоких мыслей из мультфильмов, которые мы осознали только когда выросли Читать далее 12 сентября 2022
Страшные сказки: 6 фолк-хорроров, основанных на легендах и поверьях Страшные сказки: 6 фолк-хорроров, основанных на легендах и поверьях Читать далее 10 сентября 2022
Путешествуем в прошлое: 5 фильмов, которые очень точно повторяют исторические события Путешествуем в прошлое: 5 фильмов, которые очень точно повторяют исторические события Читать далее 13 сентября 2022
От «Достать ножи 2» до «Блондинки»: 11 фильмов Netflix, которые выйдут до конца года От «Достать ножи 2» до «Блондинки»: 11 фильмов Netflix, которые выйдут до конца года Читать далее 11 сентября 2022
Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия Читать далее 12 сентября 2022
Искусство провокации: 5 постельных сцен в кинематографе, которые были реальными Искусство провокации: 5 постельных сцен в кинематографе, которые были реальными Читать далее 11 сентября 2022
Невозможно узнать: как сейчас выглядят юные актеры из фильмов 90-х, от которых все фанатели Невозможно узнать: как сейчас выглядят юные актеры из фильмов 90-х, от которых все фанатели Читать далее 14 сентября 2022
Для семейного просмотра: 10 мультфильмов 2022 года, которые уже есть онлайн Для семейного просмотра: 10 мультфильмов 2022 года, которые уже есть онлайн Читать далее 10 сентября 2022
Тест: угадайте культовую актрису по ее фотографии из молодости Тест: угадайте культовую актрису по ее фотографии из молодости Читать далее 12 сентября 2022
Related video