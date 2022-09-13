Кит Харингтон поделился своими впечатлениями от «Дома Дракона»

«Игра престолов» закончилась в 2019 году, но фэнтезийная франшиза, основанная на книгах Джорджа Р. Р. Мартина, только начинается. HBO разрабатывает множество спин-оффов, действие которых происходит в Вестеросе и его окрестностях, в том числе несколько мультсериалов. «Дом Дракона» — первый из запланированных спин-оффов. Сериал-приквел, действие которого происходит примерно за 200 лет до событий оригинального шоу, доказывает зрителям, что вселенная «Игры престолов» может развиваться и после окончания оригинального сериала.

В новом интервью The Hollywood Reporter Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в «Игре престолов», похвалил создателей «Дома Дракона»:

«Мой друг Мигель Сапочник занимается этим шоу, так что оно мне очень нравится. Я думаю, что они проделали фантастическую работу. Странно начинать совершенно новое шоу в той же вселенной и сделать его своим, но я думаю, что у них действительно получилось».

Премьера «Дома Дракона» установила рекорд HBO, собрав у экранов 25 миллионов зрителей. Сериал уже продлен на второй сезон, хотя друг Харингтона Сапочник не вернется в качестве шоураннера. Он продолжит работать над проектом в качестве исполнительного продюсера. Теперь единоличным шоураннером является Райан Кондал.