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Киноафиша Новости Евгений Дятлов сыграет в детективном сериале «Медвежий угол»

Евгений Дятлов сыграет в детективном сериале «Медвежий угол»

9 сентября 2022 14:25
Евгений Дятлов сыграет в детективном сериале «Медвежий угол»

Вторую ведущую роль исполнит Евгений Шириков.

Канал НТВ запустил в производсто многосерийный криминальный детектив «Медвежий угол», главные роли в котором сыграют Евгений Шириков и Евгений Дятлов. Съемки сериала пройдет в Череповце, Вологодской области и Подмосковье.

В центре сюжета окажется самоотверженный капитан полиции Виктор Новиков (Шириков). Сделав возлюбленной журналистке Еве Суви (Дарья Дроботова) предложение, он внезапно получает отказ. Женщина не готова связывать себя узами брака из-за того, что она находится на пороге важного открытия в громком расследовании, но вскоре ее обнаруживают мертвой в озере в Псковской области. Несмотря на то, что происшествие обозначают несчастным случаем, главный герой убежден в обратном, поэтому он решает самостоятельно разобраться в причинах смерти возлюбленной. Параллельно он занимается делом о дерзком ограблении, но по мере расследования неожиданно выясняется, что все взаимосвязано, и тогда события обретают еще более личный оборот.

Евгений Дятлов сыграет в детективном сериале «Медвежий угол»

Второй ключевой персонаж, который является антиподом и вынужденным помощником Виктора — майор Казанцев (Дятлов), начальник местного отдела полиции. Последний хочет распутать преступления, но при этом сохранить хрупкий баланс между хорошо знакомым ему населением поселка, где разворачивается действие, и местной цыганской общиной.

Сериал снимает режиссер Вячеслав Кириллов («Рикошет», «Порт»). В остальной каст вошли Сергей Иванюк, Владимир Стеклов, Игорь Золотовицкий, Анастасия Балякина, Никита Дювбанов и Михаил Бабичев.

Фото: НТВ
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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