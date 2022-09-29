Дирижер Кейт Бланшетт пребывает под бременем звуков в новом трейлере фильма «Тар»

Студия Focus Features поделилась новым трейлером драмы с Кейт Бланшетт «Тар», за роль в которой актриса завоевала «Кубок Вольпи» на 79-м Венецианском кинофестивале.

В центре сюжета окажется Лидия Тар (Бланшетт) — безукоризненный дирижер. Ее считают лучшей в своем деле. Ведущая героиня становится первой женщиной, возглавившей крупнейший берлинский симфонический оркестр. Это почетная должность взваливает на ее плечи дополнительный груз ответственности, потому что параллельно Тар сочиняет собственные музыкальные произведения. Зрителей ожидает сложный портрет творческого человека, который борется с внешними угрозами и внутренними демонами. Она настолько чувствительна к звукам, что ее отвлекает любой незначительный шум и со временем это достигает своего апогея. В попытках создать очередной шедевр, Лидия погружается в сюрреализм и абстракцию, что не лучшим образом отражается на окружающих ее людях.

Снял фильм по собственному сценарию Тодд Филд («Как малые дети», «В спальне») — для него это первый фильм за последние шестнадцать лет. В остальной исполнительский ансамбль вошли Марк Стронг («Круэлла»), Ноэми Мерлан («Портрет девушки в огне»), Нина Хосс («Самый опасный человек»), Джулиан Гловер («Игра престолов»), Сидни Леммон («Наследники»), Винсент Риотта («Вызов») и Аллан Кордунер («Дом Gucci»).

Кинотеатральный релиз «Тар» состоится 7 октября.