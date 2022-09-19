Третья часть «Супер Майка» обзавелась датой премьеры

Триквел «Супер Майка» обрел официальную дату премьеры. Как сообщает Deadline, заключительный фильм трилогии про мужской стриптиз выпустят на большие экраны в уик-энд Дня святого Валентина и Супербоула — 10 февраля 2023 года.

Изначально фильм с Ченнингом Татумом планировали выпустить эксклюзивно на сервисе HBO Max, но после слияния Warner Bros. с Discovery и прихода Дэвида Заслава на должность нового руководителя компании акцент студии вновь сместился на кинотеатральные релизы.

Третью картину с символичным подзаголовком «Последний танец» поставил режиссер первой части Стивен Содерберг. Сценарий написал постоянный автор франшизы Рид Каролин, не так давно снявший вместе с Татумом дорожную трагикомедию «Лулу и Бриггс». Все упомянутые также входят в команду исполнительных продюсеров наряду с Грегори Джейкобсом (режиссер второй части). В остальной актерский состав вошли Сальма Хайек, заменившая Тандиве Ньютон уже в ходе съемок, а также Гэвин Спокс, Кейтлин Джерард, Кристофер Бенкомо, Лайам Эдвардс и Аюб Кхан-Дин.

О сюжете пока сведений нет, но, исходя из различных интервью, главного героя ожидает нетривиальная любовная линия, а сама история по духу будет напоминать комедию «Красотка». Основное действие на этот раз развернется в Лондоне.