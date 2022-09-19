Третья часть «Супер Майка» обзавелась датой премьеры
Фильм получит театральный прокат, хотя изначально премьера должна была состояться сразу на стриминге.
Триквел «Супер Майка» обрел официальную дату премьеры. Как сообщает Deadline, заключительный фильм трилогии про мужской стриптиз выпустят на большие экраны в уик-энд Дня святого Валентина и Супербоула — 10 февраля 2023 года.
Изначально фильм с Ченнингом Татумом планировали выпустить эксклюзивно на сервисе HBO Max, но после слияния Warner Bros. с Discovery и прихода Дэвида Заслава на должность нового руководителя компании акцент студии вновь сместился на кинотеатральные релизы.
Третью картину с символичным подзаголовком «Последний танец» поставил режиссер первой части Стивен Содерберг. Сценарий написал постоянный автор франшизы Рид Каролин, не так давно снявший вместе с Татумом дорожную трагикомедию «Лулу и Бриггс». Все упомянутые также входят в команду исполнительных продюсеров наряду с Грегори Джейкобсом (режиссер второй части). В остальной актерский состав вошли Сальма Хайек, заменившая Тандиве Ньютон уже в ходе съемок, а также Гэвин Спокс, Кейтлин Джерард, Кристофер Бенкомо, Лайам Эдвардс и Аюб Кхан-Дин.
О сюжете пока сведений нет, но, исходя из различных интервью, главного героя ожидает нетривиальная любовная линия, а сама история по духу будет напоминать комедию «Красотка». Основное действие на этот раз развернется в Лондоне.