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Киноафиша Новости «Аватар» Джеймса Кэмерона возглавил мировой прокат, опередив «Не беспокойся, дорогая»

«Аватар» Джеймса Кэмерона возглавил мировой прокат, опередив «Не беспокойся, дорогая»

26 сентября 2022 12:24
«Аватар» Джеймса Кэмерона возглавил мировой прокат, опередив «Не беспокойся, дорогая»

Эпохальная фантастическая картина продолжает привлекать зрителей спустя десять с лишним лет после премьеры.

Обновленная версия оригинального «Аватара» Джеймса Кэмерона смогла собрать $30,5 млн в международном прокате. Улучшенный до формата 4K HDR фильм стал чемпионом рынка на этой неделе, заняв первое место по сборам сразу в нескольких странах и создав дополнительный ажиотаж в связи со скорым релизом сиквела «Аватар: Путь воды».

Сам Кэмерон в день премьеры переиздания сделал пост в социальных сетях:

«Пришло время увидеть «Аватар» таким, каким его должны были увидеть с самого начала. Вновь испытайте восторг, будто это первый просмотр».

Между тем другой крупный релиз, совместный проект Warner Bros. и New Line «Не беспокойся, дорогая», в мировом прокате заработал $30 млн. При этом большая часть выручки пришлась на американский рынок. Триллер Оливии Уайлд также занял первое место по сборам в Великобритании ($3,1 млн) и в конечном итоге оправдал ожидания продюсеров, хоть и пережил несколько падений популярности с пятницы по субботу.

Третьим самым кассовым фильмом недели стал ромком с Джулией Робертс и Джорджем Клуни «Билет в рай». Фильм удерживает почетные верхние позиции бокс-офиса уже третий уик-энд подряд, добавив на этот раз в свою копилку $11,1 млн. Суммарно картина заработала $31 млн.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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