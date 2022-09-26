«Аватар» Джеймса Кэмерона возглавил мировой прокат, опередив «Не беспокойся, дорогая»

Эпохальная фантастическая картина продолжает привлекать зрителей спустя десять с лишним лет после премьеры.

Обновленная версия оригинального «Аватара» Джеймса Кэмерона смогла собрать $30,5 млн в международном прокате. Улучшенный до формата 4K HDR фильм стал чемпионом рынка на этой неделе, заняв первое место по сборам сразу в нескольких странах и создав дополнительный ажиотаж в связи со скорым релизом сиквела «Аватар: Путь воды».

Сам Кэмерон в день премьеры переиздания сделал пост в социальных сетях:

«Пришло время увидеть «Аватар» таким, каким его должны были увидеть с самого начала. Вновь испытайте восторг, будто это первый просмотр».

Между тем другой крупный релиз, совместный проект Warner Bros. и New Line «Не беспокойся, дорогая», в мировом прокате заработал $30 млн. При этом большая часть выручки пришлась на американский рынок. Триллер Оливии Уайлд также занял первое место по сборам в Великобритании ($3,1 млн) и в конечном итоге оправдал ожидания продюсеров, хоть и пережил несколько падений популярности с пятницы по субботу.

Третьим самым кассовым фильмом недели стал ромком с Джулией Робертс и Джорджем Клуни «Билет в рай». Фильм удерживает почетные верхние позиции бокс-офиса уже третий уик-энд подряд, добавив на этот раз в свою копилку $11,1 млн. Суммарно картина заработала $31 млн.