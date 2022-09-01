Стартовали съемки фильма «Воображаемые друзья» с Райаном Рейнольдсом и Стивом Кареллом

Джон Красински официально приступил к съемкам своего нового режиссерского проекта, семейной фэнтези-комедии «Воображаемые друзья» (IF, что является аббревиатурой Imaginary Friends), главную роль в которой сыграет Райан Рейнольдс. В честь старта производственного процесса создатель «Тихого места» поделился в соцсетях фотографией хлопушки, раскрывшей имя оператора ленты. Им выступает двукратный обладатель премии «Оскар» Януш Камински, уже почти три десятилетия на постоянной основе работающий со Стивеном Спилбергом.

О сюжете предстоящей картины по-прежнему очень мало подробностей, но известно, что автором сценария выступает сам Красински. Зрителей ждут невероятные приключения ребенка в мире грез. Больше информации о фильме на данный момент нет.

Вместе со звездой «Дэдпула» и самим Красински в фильме сыграет коллега Джона по «Офису» Стив Карелл. В остальной исполнительский ансамбль вошли Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»), Фиона Шоу («Убивая Еву»), Алан С. Ким («Минари»), Луис Госсет — младший («Офицер и джентльмен»), Бобби Мойнахан («Звездные войны: Видения») и Кейли Флеминг («Локи»).

Студия Paramount Pictures видит в проекте большой коммерческий потенциал, поэтому и дату премьеры выбрали соответствующую — релиз «Воображаемых друзей» состоится 24 мая 2024 года.