Шайа ЛаБаф получил роль в «Мегалополисе» Фрэнсиса Форда Копполы

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола продолжает формировать актерский состав своего проекта мечты — дорогостоящей антиутопии «Мегалополис». Согласно сведениям авторитетных западных СМИ, к многообещающему проекту пожилого мэтра официально присоединился Шайа ЛаБаф. На какое-то время исполнитель оказался в условном голливудском списке «отмененных» звезд из-за скандала с певицей FKA Twigs, но сейчас его творческая деятельность стала налаживаться — недавно ЛаБаф снялся в религиозной драме Абеля Феррары «Падре Пио», чья премьера состоится в этом месяце на кинофестивале в Венеции.

Помимо ЛаБафа, чью фамилию связывали с «Мегалополисом» с 2019 года, к кадровому составу предстоящей ленты примкнули сестра режиссера Талия Шайр («Крестный отец 2»), его племянник Джейсон Шварцман («Французский вестник»), а также Грэйс Вандервол («Голливудская Старгерл»), Кэтрин Хантер («Трагедия Макбета») и Джеймс Римар («Однажды в… Голливуде»). Все они присоединились к ранее утвержденным Адаму Драйверу («Последняя дуэль»), Форесту Уитакеру («Крестный отец Гарлема»), Натали Эммануэль («Армия воров»), Джону Войту («Возвращение домой»), Обри Плазе («Легион») и Лоренсу Фишберну («Матрица»). Минувшей весной во время общения с прессой Николас Кейдж заявил, что и он может отметиться в долгострое своего дяди, но официально это подтверждено не было.

Коппола готовит многослойный эпос, вдохновленный падением Римской империи, где будет отражен огромный спектр понятных «человеческих» тем. В центре сюжета окажется амбициозный архитектор Серж Катилина (Драйвер), мечтающий превратить альтернативный Нью-Йорк в футуристический центр мира. Ему придется столкнуться с конкурирующим проектом сурового мэра Фрэнка Сисеро, с которым связываться в буквальном смысле опасно для здоровья.

Кинематографист задумал проект более двух десятилетий назад. Написанный им сценарий долгое время находился на полке из-за трудностей с финансированием. Крупные студии боялись вкладывать огромные деньги в столь специфический материал, поэтому создатель «Крестного отца» решил профинансировать фильм из личных накоплений, из-за чего ему пришлось продать часть своего семейного винного бизнеса. На съемки 83-летний голливудский ветеран планирует потратить не мене $100 миллионов. Производство «Мегалополиса» стартует в ноябре этого года.