Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ирония судьбы в Голливуде" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости 15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022

15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022

4 сентября 2022 17:00
15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022

Новый осенний сериальный сезон не даст заскучать, когда за окном похолодает. Стриминги подготовили истории на любой вкус: про эльфов и лилипутов, криминальных авантюристов и воинственных повстанцев, вампиров и полуночников. Подробнее — в нашем материале.

 

Властелин колец: Кольца власти

2 сентября, Prime Video

Приквел к «Властелину колец» возвращает в фэнтезийный мир Средиземья. Долгожданное шоу расскажет о событиях до «Хоббита», когда Саурон, укрепившись в Мордоре, выковал Кольца власти, а эльфы и люди заключили так называемый Последний союз, чтобы ему противостоять. Создатели не стремились напрямую адаптировать произведения Джона Толкина, но обещают новую историю, описанную с уважением к оригиналу. Бюджет сериала, как говорят, превышает в два раза средства, потраченные на оригинальную трилогию Питера Джексона. Западная пресса по большей части осталась в восторге от первых двух серий, выход которых у нас состоится в ночь с 1 на 2 сентября в 4:00 по Москве.

15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022
Властелин Колец: Кольца Власти

Сезон свадеб

8 сентября, Hulu

Под названием, напоминающим характерные реалити-шоу, на самом деле скрывается британский криминальный ромком. В главной роли — Роза Салазар, недавно солировавшая в «Новом вишневом вкусе» от Netflix. Она играет девушку Кэти, чей жених и его родственники отправляются на тот свет прямо в разгар свадьбы. Полицейские подозревают во всем любовника Кэти, который, в свою очередь, догадывается, что она и сама может быть виновницей убийств. Несмотря ни на что, оба пускаются в бега по разным странам и попутно разбираются, что делать дальше.

15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022
Сезон свадеб

Американский жиголо

11 сентября, Showtime

Сериальная адаптация одноименного фильма Пола Шредера из 80-х. Вместо Ричарда Гира — красавчик Джон Бернтал из «Карателя» и «Мы владеем этим городом». Он играет мужчину, который успешно оказывал эскорт-услуги, но угодил в жестокую историю: его по ошибке посадили на пятнадцать лет за убийство клиентки. Выйдя из тюрьмы, он пытается вернуться к прежней жизни и выяснить, кто его подставил. Шоу создавалось под руководством продюсера оригинального фильма и разрабатывалось с 2016 года.

15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022
Американский жиголо

Атланта (финальный сезон)

15 сентября, FX

Благодаря дарованию Дональда Гловера, известного также под сценическим псевдонимом Childish Gambino, на свет появился талантливый сериал о взлетах и падениях в музыкальном бизнесе. Он начинался в городе, где герой Гловера делал первые шаги в продюсировании, и после разъездов в третьем сезоне теперь завершится там же, в Атланте. Шоу подарило незабываемые эпизоды, высмеивающие перегибы woke-культуры, и заслужило своему автору «Эмми» за лучшую роль в комедийном сериале.

15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022
Атланта

Андор

21 сентября, Disney+

Четвертый сериал по «Звездным войнам» — приквел к фильму «Изгой-один.Звездные войны:Истории». Он расскажет историю становления Кассиана Андора, лидера повстанцев, в духе шпионского триллера. Создателем и шоураннером выступает ветеран телевидения Тони Гилрой, который писал сценарии фильмов о Джейсоне Борне, к картине «Адвокат дьявола» и, собственно, «Изгою-один». Скрипт ему помогали писать также Бо Уиллимон, известный работой над «Карточным домиком», и Стивен Шифф («Американцы»). Главную роль сыграл Диего Луна.

15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022
Андор

Контейнер (2-й сезон)

8 сентября, START

Второй сезон сериала о суррогатном материнстве с Оксаной Акиньшиной в главной роли. Актриса играет Сашу, которая рожает ребенка для состоятельной пары. В новом сезоне девушка решает забрать малыша из клиники и скрыться. Тем временем ее дочь Аня наслаждается свободой в ночных клубах и намеревается лишить мать родительских прав. Шоу, где также сыграли Филипп Янковский и Юлия Ауг, даже должно было попасть в линейку Apple TV+, но зарубежная компания отказалась от проекта по причинам, связанным с политикой.

15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022
Контейнер

Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного

8 сентября, Okko

Елена ЛядоваИзмены») в новом сериале с интригующим названием от автора гламурных рассказов Александра Цыпкина. На этот раз у вдохновителя «Беспринципных» — история про успешную женщину-адвоката, которая старательно выбирает между технократом помоложе (Антон Филипенко) и бизнесменом постарше (Гоша Куценко). Жизнь богатых московских буржуа по классике автора — с шутками ниже пояса и курьезами постельного досуга.

15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022
Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного

Интервью с вампиром

2 октября, AMC

По книге Энн Райс о сложных взаимоотношениях двух вампиров, как известно, уже снимали фильм — с Брэдом Питтом и Томом Крузом. В сериальной адаптации первоисточника на эти роли взяли Джейкоба Андерсона (Серый Червь из «Игры престолов») и Сэма Рида. Первую серию снял Алан Тейлор, ветеран «Игры престолов» и новый член команды «Дома дракона». Создателем выступает Ролин Джоунс («Перри Мейсон»).

15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022
Интервью с вампиром

Друг семьи

6 октября, Peacock

Мини-сериал по мотивам ужасающих реальных событий. В центре истории — семейство Бробергов. В 70-е они подружились с новичками, которые поселились в их районе. Роберт Берчтолд стал частым гостем семьи. Никто не подозревал, что казавшийся таким милым сосед способен похитить одну из дочерей Бробергов — Джен. Последнюю играет МакКенна Грейс, а «друга семьи» — Джейк ЛэсиМеломанка»). Создатель сериала — Ник Антоска, один из сценаристов «Ганнибала». Два эпизода сняла Элиза ХиттманНикогда, редко, иногда, всегда»).

15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022
Друг семьи

Клуб полуночников

7 октября, Netflix

Новый сериал главного хоррор-мейкера Netflix Майка ФлэнеганаПризраки дома на холме») — на этот раз с главными героями-подростками. В основе шоу — одноименный роман 1994 года Кристофера Пайка. По сюжету, группа неизлечимо больных подростков тайно собирается в импровизированном Клубе полуночников, где они рассказывают друг другу страшные истории. Ребята также заключают договор, по которому тот, кто умрет первым, должен связаться с остальными членами клуба из загробного мира.

15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022
Клуб полуночников

Шантарам

14 октября, Apple TV+

Звезда «Сынов анархии» Чарли Ханнэм играет в долгожданной экранизации бестселлера Грегори Дэвида Робертса. Компания приобрела права на книгу еще в 2018 году, и наконец сериал выйдет на стриминге. Напомним, действие происходит в 1980-х годах. Главный герой сбегает из тюрьмы в столицу Индии Бомбей, где на его долю выпадает множество испытаний. Он знакомится с местным мафиози и начинает на него работать. Шоураннерами выступили Стив Лайтфут («Ганнибал») и Эрик Уоррен Сингер («Афера по-американски»). Первые два эпизода снял Джастин КурзельМакбет»).

15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022
Шантарам

Кабинет редкостей Гильермо дель Торо

25 октября, Netflix

Хоррор-антология для осенних вечеров в преддверии Хеллоуина. Режиссер «Лабиринта Фавна» и других признанных картин собрал под своим крылом постановщиков, готовых бросить вызов жанру хоррора. Свои истории ужасов, в частности, расскажут Дженнифер КентБабадук») и Панос КосматосМэнди»). Обещают также несколько серий по мотивам произведений Говарда Лавкрафта. Пару эпизодов также снял и сам дель Торо.

15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022
Кабинет редкостей Гильермо дель Торо

Король Талсы

13 ноября, Paramount +

Сильвестр Сталлоне впервые играет в сериале. Для телевизионного дебюта он выбрал себе роль одного из авторитетов нью-йоркской мафии, который выходит из тюрьмы после долгого заключения. Тут же босс отправляет его в городок Талсу в штате Оклахома, где тому нужно уладить одно важное дело. Создатель шоу — Тейлор ШериданЙеллоустоун»). Шоураннером выступил Теренс Уинтер, в обойме которого работа над такими громкими криминальными шоу, как «Клан Сопрано» и «Подпольная империя».

15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022
Король Талсы

Добро пожаловать в Чипендейлс

22 ноября, Hulu

Нетипичную историю американского успеха предлагает сценарист недавнего сериального байопика о Памеле Андерсон и Томми Ли Роберт Сигел. В криминальном по жанру мини-сериале с мрачноватым юмором в главной роли наконец развернется Кумэйл Нанджиажи из «Вечных» и «Силиконовой долины». Его герой — иммигрант из Индии, который открывает мужской стрип-клуб и шаг за шагом строит на его основе целую империю. Сценарий следует за реальными событиями, которые происходили в Лос-Анджелесе в 1980-е годы.

15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022
Кумэйл Нанджиажи

Уиллоу

30 ноября, Disney+

В последний день осени на стриминге Disney выходит милое фэнтези от компании великого Джорджа Лукаса. Это — неожиданно — не перезапуск, а сиквел к одноименному фильму "Рона Ховарда 1988 года. Главного героя, жителя сказочной деревушки лилипутов, по-прежнему играет Уорвик Дэвис. По сюжету, прошло 20 лет после событий оригинального фильма. В волшебном мире, населенном домовыми, колдунами, троллями и другими мифическими существами, находится группа героев, которая решает отправиться в путешествие, чтобы спасти свой дом.

15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022
Уиллоу
Фото: Legion-Media
Ксения Евтеева
Ксения Евтеева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Тест: а ты заметил эти 10 важных отсылок в сериалах Marvel? Тест: а ты заметил эти 10 важных отсылок в сериалах Marvel? Читать далее 3 сентября 2022
Что посмотреть на выходных: приквел «Властелина колец», психотриллер про маньяка и другие онлайн новинки Что посмотреть на выходных: приквел «Властелина колец», психотриллер про маньяка и другие онлайн новинки Читать далее 2 сентября 2022
Зрители их пристыдили: 5 слишком откровенных ролей русских актрис, которые испортили им жизнь Зрители их пристыдили: 5 слишком откровенных ролей русских актрис, которые испортили им жизнь Читать далее 4 сентября 2022
Богатые тоже платят: 6 голливудских знаменитостей, которые купили дом в ипотеку Богатые тоже платят: 6 голливудских знаменитостей, которые купили дом в ипотеку Читать далее 2 сентября 2022
Тайны Таргариенов: 5 фактов о драконьей династии, которые не покажут в сериале Тайны Таргариенов: 5 фактов о драконьей династии, которые не покажут в сериале Читать далее 2 сентября 2022
Лучше чем оригинал: 10 кинопародий, которые стали культовыми Лучше чем оригинал: 10 кинопародий, которые стали культовыми Читать далее 3 сентября 2022
В поисках здравого смысла: 6 нелогичных моментов в MCU, которые разбили сердце фанатам В поисках здравого смысла: 6 нелогичных моментов в MCU, которые разбили сердце фанатам Читать далее 5 сентября 2022
Что смотреть в кинотеатрах: 10 главных премьер сентября Что смотреть в кинотеатрах: 10 главных премьер сентября Читать далее 1 сентября 2022
Все, что вам нужно знать о сериале «Властелин колец: Кольца власти» – ключевые события и персонажи Все, что вам нужно знать о сериале «Властелин колец: Кольца власти» – ключевые события и персонажи Читать далее 1 сентября 2022
15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022 15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022 Читать далее 4 сентября 2022
Related video