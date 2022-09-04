15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022

Новый осенний сериальный сезон не даст заскучать, когда за окном похолодает. Стриминги подготовили истории на любой вкус: про эльфов и лилипутов, криминальных авантюристов и воинственных повстанцев, вампиров и полуночников. Подробнее — в нашем материале.

2 сентября, Prime Video

Приквел к «Властелину колец» возвращает в фэнтезийный мир Средиземья. Долгожданное шоу расскажет о событиях до «Хоббита», когда Саурон, укрепившись в Мордоре, выковал Кольца власти, а эльфы и люди заключили так называемый Последний союз, чтобы ему противостоять. Создатели не стремились напрямую адаптировать произведения Джона Толкина, но обещают новую историю, описанную с уважением к оригиналу. Бюджет сериала, как говорят, превышает в два раза средства, потраченные на оригинальную трилогию Питера Джексона. Западная пресса по большей части осталась в восторге от первых двух серий, выход которых у нас состоится в ночь с 1 на 2 сентября в 4:00 по Москве.

Властелин Колец: Кольца Власти

Сезон свадеб

8 сентября, Hulu

Под названием, напоминающим характерные реалити-шоу, на самом деле скрывается британский криминальный ромком. В главной роли — Роза Салазар, недавно солировавшая в «Новом вишневом вкусе» от Netflix. Она играет девушку Кэти, чей жених и его родственники отправляются на тот свет прямо в разгар свадьбы. Полицейские подозревают во всем любовника Кэти, который, в свою очередь, догадывается, что она и сама может быть виновницей убийств. Несмотря ни на что, оба пускаются в бега по разным странам и попутно разбираются, что делать дальше.

Сезон свадеб

11 сентября, Showtime

Сериальная адаптация одноименного фильма Пола Шредера из 80-х. Вместо Ричарда Гира — красавчик Джон Бернтал из «Карателя» и «Мы владеем этим городом». Он играет мужчину, который успешно оказывал эскорт-услуги, но угодил в жестокую историю: его по ошибке посадили на пятнадцать лет за убийство клиентки. Выйдя из тюрьмы, он пытается вернуться к прежней жизни и выяснить, кто его подставил. Шоу создавалось под руководством продюсера оригинального фильма и разрабатывалось с 2016 года.

Американский жиголо

15 сентября, FX

Благодаря дарованию Дональда Гловера, известного также под сценическим псевдонимом Childish Gambino, на свет появился талантливый сериал о взлетах и падениях в музыкальном бизнесе. Он начинался в городе, где герой Гловера делал первые шаги в продюсировании, и после разъездов в третьем сезоне теперь завершится там же, в Атланте. Шоу подарило незабываемые эпизоды, высмеивающие перегибы woke-культуры, и заслужило своему автору «Эмми» за лучшую роль в комедийном сериале.

Атланта

21 сентября, Disney+

Четвертый сериал по «Звездным войнам» — приквел к фильму «Изгой-один.Звездные войны:Истории». Он расскажет историю становления Кассиана Андора, лидера повстанцев, в духе шпионского триллера. Создателем и шоураннером выступает ветеран телевидения Тони Гилрой, который писал сценарии фильмов о Джейсоне Борне, к картине «Адвокат дьявола» и, собственно, «Изгою-один». Скрипт ему помогали писать также Бо Уиллимон, известный работой над «Карточным домиком», и Стивен Шифф («Американцы»). Главную роль сыграл Диего Луна.

Андор

8 сентября, START

Второй сезон сериала о суррогатном материнстве с Оксаной Акиньшиной в главной роли. Актриса играет Сашу, которая рожает ребенка для состоятельной пары. В новом сезоне девушка решает забрать малыша из клиники и скрыться. Тем временем ее дочь Аня наслаждается свободой в ночных клубах и намеревается лишить мать родительских прав. Шоу, где также сыграли Филипп Янковский и Юлия Ауг, даже должно было попасть в линейку Apple TV+, но зарубежная компания отказалась от проекта по причинам, связанным с политикой.

Контейнер

8 сентября, Okko

Елена Лядова («Измены») в новом сериале с интригующим названием от автора гламурных рассказов Александра Цыпкина. На этот раз у вдохновителя «Беспринципных» — история про успешную женщину-адвоката, которая старательно выбирает между технократом помоложе (Антон Филипенко) и бизнесменом постарше (Гоша Куценко). Жизнь богатых московских буржуа по классике автора — с шутками ниже пояса и курьезами постельного досуга.

Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного

2 октября, AMC

По книге Энн Райс о сложных взаимоотношениях двух вампиров, как известно, уже снимали фильм — с Брэдом Питтом и Томом Крузом. В сериальной адаптации первоисточника на эти роли взяли Джейкоба Андерсона (Серый Червь из «Игры престолов») и Сэма Рида. Первую серию снял Алан Тейлор, ветеран «Игры престолов» и новый член команды «Дома дракона». Создателем выступает Ролин Джоунс («Перри Мейсон»).

Интервью с вампиром

6 октября, Peacock

Мини-сериал по мотивам ужасающих реальных событий. В центре истории — семейство Бробергов. В 70-е они подружились с новичками, которые поселились в их районе. Роберт Берчтолд стал частым гостем семьи. Никто не подозревал, что казавшийся таким милым сосед способен похитить одну из дочерей Бробергов — Джен. Последнюю играет МакКенна Грейс, а «друга семьи» — Джейк Лэси («Меломанка»). Создатель сериала — Ник Антоска, один из сценаристов «Ганнибала». Два эпизода сняла Элиза Хиттман («Никогда, редко, иногда, всегда»).

Друг семьи

7 октября, Netflix

Новый сериал главного хоррор-мейкера Netflix Майка Флэнегана («Призраки дома на холме») — на этот раз с главными героями-подростками. В основе шоу — одноименный роман 1994 года Кристофера Пайка. По сюжету, группа неизлечимо больных подростков тайно собирается в импровизированном Клубе полуночников, где они рассказывают друг другу страшные истории. Ребята также заключают договор, по которому тот, кто умрет первым, должен связаться с остальными членами клуба из загробного мира.

Клуб полуночников

14 октября, Apple TV+

Звезда «Сынов анархии» Чарли Ханнэм играет в долгожданной экранизации бестселлера Грегори Дэвида Робертса. Компания приобрела права на книгу еще в 2018 году, и наконец сериал выйдет на стриминге. Напомним, действие происходит в 1980-х годах. Главный герой сбегает из тюрьмы в столицу Индии Бомбей, где на его долю выпадает множество испытаний. Он знакомится с местным мафиози и начинает на него работать. Шоураннерами выступили Стив Лайтфут («Ганнибал») и Эрик Уоррен Сингер («Афера по-американски»). Первые два эпизода снял Джастин Курзель («Макбет»).

Шантарам

25 октября, Netflix

Хоррор-антология для осенних вечеров в преддверии Хеллоуина. Режиссер «Лабиринта Фавна» и других признанных картин собрал под своим крылом постановщиков, готовых бросить вызов жанру хоррора. Свои истории ужасов, в частности, расскажут Дженнифер Кент («Бабадук») и Панос Косматос («Мэнди»). Обещают также несколько серий по мотивам произведений Говарда Лавкрафта. Пару эпизодов также снял и сам дель Торо.

Кабинет редкостей Гильермо дель Торо

13 ноября, Paramount +

Сильвестр Сталлоне впервые играет в сериале. Для телевизионного дебюта он выбрал себе роль одного из авторитетов нью-йоркской мафии, который выходит из тюрьмы после долгого заключения. Тут же босс отправляет его в городок Талсу в штате Оклахома, где тому нужно уладить одно важное дело. Создатель шоу — Тейлор Шеридан («Йеллоустоун»). Шоураннером выступил Теренс Уинтер, в обойме которого работа над такими громкими криминальными шоу, как «Клан Сопрано» и «Подпольная империя».

Король Талсы

Добро пожаловать в Чипендейлс

22 ноября, Hulu

Нетипичную историю американского успеха предлагает сценарист недавнего сериального байопика о Памеле Андерсон и Томми Ли Роберт Сигел. В криминальном по жанру мини-сериале с мрачноватым юмором в главной роли наконец развернется Кумэйл Нанджиажи из «Вечных» и «Силиконовой долины». Его герой — иммигрант из Индии, который открывает мужской стрип-клуб и шаг за шагом строит на его основе целую империю. Сценарий следует за реальными событиями, которые происходили в Лос-Анджелесе в 1980-е годы.

Кумэйл Нанджиажи

Уиллоу

30 ноября, Disney+

В последний день осени на стриминге Disney выходит милое фэнтези от компании великого Джорджа Лукаса. Это — неожиданно — не перезапуск, а сиквел к одноименному фильму "Рона Ховарда 1988 года. Главного героя, жителя сказочной деревушки лилипутов, по-прежнему играет Уорвик Дэвис. По сюжету, прошло 20 лет после событий оригинального фильма. В волшебном мире, населенном домовыми, колдунами, троллями и другими мифическими существами, находится группа героев, которая решает отправиться в путешествие, чтобы спасти свой дом.