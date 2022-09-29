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В прокат выходит казахская драма «Голиаф»

29 сентября 2022 13:51
В прокат выходит казахская драма «Голиаф»

Маленький человек против большого криминального авторитета.

Сегодня в российский прокат выходит нашумевшая казахская драма «Голиаф», которая была показана на 79-м Венецианском кинофестивале. В этой связи рассказываем о сюжете фильма, создателях и местах, где проходили съемки.

Сюжет

Картину позиционируют философской притчей о природе власти и подчинения. Как можно догадаться из названия, это история о противостоянии большого человека и маленького. В центре сюжета — инвалид Арзу. Главный герой мирно проживает с супругой. Они живут небогато, зато спокойно и в понимании. Жизнь героя навсегда ломает трагедия: жена Арзу становится жертвой местного криминального авторитета Пошаева. Последний держит в страхе все население, а те, кто пытается перейти ему дорогу, оказываются в могиле. После гибели возлюбленной, Арзу попадает под опеку ее убийцы. Начальнику охраны велено присматривать за протагонистом. Главный вопрос в том, будет ли скорбящий и разбитый горем Арзу мстить.

Актерский состав и где проходили съемки

Центрального героя сыграл Берик Айтжанов, а его супругу — Альмира Турсын. Образ Пашаева воплотил Данияр Алшинов. В остальной исполнительский ансамбль вошли Дмитрий Чеботарев, Александра Ревенко, Рабия Абиш, Еркен Губашев, Альмира Турсын, Теоман Хос, Сапархан Мергенов и Нурбек Мукушев.

Съемочный процесс под руководством режиссера-сценариста Адильхана Ержанова («Желтая кошка», «Штурм») проходил летом прошлого года в пригороде Алматы.

Фото: START
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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