Дети Голливуда: Как выглядят сыновья актеров, которые покорили весь мир

Патрик Шварценеггер (28 лет)

Старший сын бывшего губернатора Калифорнии решил пойти по стопам отца. Однако на блокбастеры Патрика определенно не тянет, гораздо чаще его можно увидеть в независимых драмах или даже фестивальных триллерах. В этом году Шварценеггер-младший появился в мини-сериале «Лестница», где сыграл вместе с Тони Коллетт и Колином Фертом. Кроме того, Патрик засветился в «Списке смертников» с Крисом Праттом. В 2019 году молодой актер исполнил роль злодея в триллере «Дэниел ненастоящий», где компанию ему составил другой «звездный» ребенок — сын Тима Роббинса Майлз.

Патрик Шварценеггер и Арнольд Шварценеггер

Сын Вэла Килмера Джек внешне совсем не похож на отца, однако духовно они определенно близки. Как и бывший Бэтмен, Джек с малых лет увлекся кинематографом. А в школе даже подружился с внучкой Фрэнсиса Форда Копполы Джией. Им удалось стать по-настоящему закадычными друзьями, несмотря на пятилетнюю разницу в возрасте. Впоследствии Джек получил главную роль в режиссерском дебюте Джии «Пало-Альто». В данный момент он также активно продолжает сниматься. Кроме того, Килмера связывают романтические отношения с Талулой Уилльямс, дочерью Деми Мур и Брюса Уиллиса.

Джек Килмер и Вэл Килмер

Рафферти Лоу (25 лет)

Рафферти Лоу является старшим из пяти детей британского актера Джуда Лоу, наиболее известного по фильмам «Красавчик Алфи», «Талантлливый мистер Рилли», «Отпуск по обмену». Поразительное сходство Рафферти с отцом не прошло мимо агентов знаменитых дизайнерских домов — в 18 лет парень подписал свой первый рабочий контракт, дебютировав на подиуме в качестве мужской модели. Впоследствии, впрочем, Лоу-младший забросил этот бизнес, переключившись на музыку. У него даже есть своя группа под названием The Dirty Harry’s, в которой Рафферти поет и играет на гитаре.

Рафферти Лоу и Джуд Лоу

Дилан Броснан (25 лет)

Среднему сыну Пирса Броснана также очень повезло с фактурой. В совсем еще юном возрасте Дилан подался в модели — в 2014 году его можно было видеть на показе Yves Saint Laurent. Спустя два года Броснан-младший подписал контракт с рекламной маркой Burberry. Однако одной лишь модельной карьерой его амбиции не ограничиваются: Дилан получил музыкальное и кинематографическое образование, он активно выступает в лос-анджелесских барах, а в свободное время подумывает о политической карьере. Не исключено, что через несколько лет Дилану удастся-таки занять пост премьер-министра Британии или даже президента США.

Дилан Броснан и Пирс Броснан

Дикон Риз Филипп (18 лет)

Сын Райана Филиппа и Риз Уизерспун Дикон — самый молодой звездный ребенок в нашем списке. Не так давно Дикон отпраздновал свое совершеннолетие. По всей видимости, с карьерой он пока не определился, сфера деятельности точно будет творческой. Пока Дикон пробует себя как в музыке, так и в кино. В этом году его, например, можно было увидеть в одном из эпизодов сериала «Я никогда не…» от Netflix. Филипп-младший сыграл фактически самого себя — школьника по имени Патрик, который тяжело переживает развод родителей. Остается лишь надеяться, что для самого Дикона этот стресс уже давно остался в прошлом.

Дикон Риз Филипп и Риз Уизерспун

Француза Алена Делона сложно назвать «голливудским» актером, однако спорить о его красоте определенно бессмысленно. В свое время Делон покорил сотни тысяч, а то и миллионов женских сердец по всему миру. Алену-Фабьену, сыну актера, повезло с генетикой: его мать — известная голландская манекенщица Розали ван Бремен. Сложно сказать, на кого больше из родителей похож Ален-Фабьен. Наверное, на каждого понемногу. С актерской карьерой у Делона-младшего не особо срослось — он сыграл небольшие роли в фильмах «Меня зовут Бернадетт», «Встречи после полуночи», однако о какой-то большой популярности говорить сложно. Ален-Фабьен также занимается съемками для рекламных брендов. В 22 года парень стал лицом Dior Homme.