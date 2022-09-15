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Киноафиша Новости Дэвид Харбор сыграет в экранизации гоночной видеоигры Gran Turismo

Дэвид Харбор сыграет в экранизации гоночной видеоигры Gran Turismo

15 сентября 2022 10:16
Дэвид Харбор сыграет в экранизации гоночной видеоигры Gran Turismo

Актер исполнит роль фаната игры, воплотившего свои мечты в реальность.

Дэвид Харбор, получивший всемирную известность благодаря сериалу «Очень странные дела» и фильму Marvel «Черная Вдова», исполнит главную роль в грядущей экранизации видеоигры Gran Turismo. Режиссером проекта выступит Нил Бломкамп, автор таких научно-фантастических хитов, как «Район №9», «Элизиум: Рай не на Земле» и «Робот по имени Чаппи».

Gran Turismo — это серия гоночных видеоигр от компании Sony. Первая часть вышла еще в далеком в 1997 году. На данный момент франшиза состоит уже из семи игр, а общие продажи серии составляют 80,4 миллионов копий по всему миру.

Сценарием фильма займутся Джейсон Холл и Зак Бэйлин, а продюсером выступит Асад Кизильбаш из PlayStatation. Создатель оригинальной игры Кадзунори Ямаути займет место исполнительного продюсера.

Съемочная команда будущей экранизации описывает ее так:

«Этот фильм, основанный на реальных событиях, будет историей об исполнении желаний подростка, играющего в Gran Turismo. Благодаря своим игровым навыкам он попадет на соревнования Nissan и станет настоящим профессиональным гонщиком».

Релиз фильма состоится 11 августа 2023 года.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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