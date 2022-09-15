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Киноафиша Новости Режиссер хоррора «Варвар» мечтает снять спин-офф «Бэтмена»

Режиссер хоррора «Варвар» мечтает снять спин-офф «Бэтмена»

15 сентября 2022 17:41
Режиссер хоррора «Варвар» мечтает снять спин-офф «Бэтмена»

Он уже написал сценарий.

В этом году вышел хоррор «Варвар» от Зака Креггера. Этот режиссер в первую очередь известен как комик, будучи членом комедийной группы «Городские приматы». «Варвар» был довольно тепло встречен критиками, а теперь режиссер смотрит в будущее, в том числе думая о спин-оффе «Бэтмена» для Warner Bros. Будучи гостем подкаста The Boo Crew, 41-летний сценарист и режиссер обсудил производство «Варвара», также упомянув о своих будущих проектах:

«Что бы я хотел сделать дальше? Я написал сценарий фильма, действие которого происходит во вселенной DC. В целом это не моя тематика, так как я не любитель супергероев. Но я просто не мог перестать думать об одном сюжете, которая имеет отношение к миру Бэтмена. Так что я написал сценарий. Я буквально одержим этой задумкой. Однажды — это не произойдет в ближайшие два года — но однажды я хочу это снять».

На данный момент режиссер сосредоточен на своем следующем проекте — это пока не получивший названия фильм ужасов:

«Сейчас я работаю над новым хоррором. Он гораздо более амбициозный, чем «Варвар». И намного более странный. Не знаю, справлюсь ли я».

Хотя Креггер и написал сценарий для загадочного фильма, связанного с Бэтменом, следует отметить, что на данный момент компания Warner Bros. не имеет отношения к этому проекту. Сейчас в разработке находится сиксел «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном, а также спин-офф о злодее Пингвине в исполнении Колина Фаррелла.

Фото: Warner Bros.
Юрий Липский
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