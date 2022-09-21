Второй полнометражный «Мажор» с Павлом Прилучным выйдет до конца текущего года

Премьера «Мажора в Сочи», второго полнометражного фильма по сериалу «Мажор», состоится на «Кинопоиске» до конца 2022 года. Об этом сообщили представители стримингового сервиса. Картина продолжит историю Игоря Соколовского после событий четвертого сезона сериала.

По сюжету, Соколовский вместе со своей дочерью Соней, которую он впервые встретил в последнем сезоне, переедет на юг России, чтобы начать там жизнь с чистого листа. Обосновавшись в Сочи, бывший полицейский попробует открыть там свой экоотель, но с семейным бизнесом не все пойдет гладко. Герой перейдет дорогу местному криминальному авторитету, который намерен снести весь квартал, в котором находится и отель Соколовского, чтобы построить на его месте свою винодельню.

По словам исполнителя главной роли Павла Прилучного, перенос действия из Москвы на теплый юг сильно отразился на фильме:

«То, что съемки проходили в Сочи, достаточно сильно сказалось на общей атмосфере истории. Мы ведь снимали и в том числе в сочинских фавелах. Наши прекрасные декораторы даже нарисовали граффити на домах, чтобы сделать сцены более атмосферными. Все с разрешения местных жителей, конечно же».

Также Прилучный пообещал, что картина сохранит все ключевые черты серии:

«Если первый фильм скорее был экспериментом, таким комиксом, то здесь были соблюдены все каноны серии, заданные еще в первом сезоне «Мажора». Это легкая комедия с моральной составляющей. Для меня это эталон кино».

Помимо Прилучного, в фильме сыграли Павел Чинарев, Владимир Афанасьев, Виталия Корниенко и другие.