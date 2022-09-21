Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не говори никому" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Второй полнометражный «Мажор» с Павлом Прилучным выйдет до конца текущего года

Второй полнометражный «Мажор» с Павлом Прилучным выйдет до конца текущего года

21 сентября 2022 10:23
Второй полнометражный «Мажор» с Павлом Прилучным выйдет до конца текущего года

Действие картины перенесется в Сочи.

Премьера «Мажора в Сочи», второго полнометражного фильма по сериалу «Мажор», состоится на «Кинопоиске» до конца 2022 года. Об этом сообщили представители стримингового сервиса. Картина продолжит историю Игоря Соколовского после событий четвертого сезона сериала.

По сюжету, Соколовский вместе со своей дочерью Соней, которую он впервые встретил в последнем сезоне, переедет на юг России, чтобы начать там жизнь с чистого листа. Обосновавшись в Сочи, бывший полицейский попробует открыть там свой экоотель, но с семейным бизнесом не все пойдет гладко. Герой перейдет дорогу местному криминальному авторитету, который намерен снести весь квартал, в котором находится и отель Соколовского, чтобы построить на его месте свою винодельню.

По словам исполнителя главной роли Павла Прилучного, перенос действия из Москвы на теплый юг сильно отразился на фильме:

«То, что съемки проходили в Сочи, достаточно сильно сказалось на общей атмосфере истории. Мы ведь снимали и в том числе в сочинских фавелах. Наши прекрасные декораторы даже нарисовали граффити на домах, чтобы сделать сцены более атмосферными. Все с разрешения местных жителей, конечно же».

Также Прилучный пообещал, что картина сохранит все ключевые черты серии:

«Если первый фильм скорее был экспериментом, таким комиксом, то здесь были соблюдены все каноны серии, заданные еще в первом сезоне «Мажора». Это легкая комедия с моральной составляющей. Для меня это эталон кино».

Помимо Прилучного, в фильме сыграли Павел Чинарев, Владимир Афанасьев, Виталия Корниенко и другие.

Фото: Кинопоиск
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
«Это было потрясающее время»: интервью с актрисой Виталией Корниенко «Это было потрясающее время»: интервью с актрисой Виталией Корниенко Читать далее 21 сентября 2022
Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора Читать далее 22 сентября 2022
Ожерелье и запретные связи: 7 деталей из «Дом Дракона», о которых вы не знали Ожерелье и запретные связи: 7 деталей из «Дом Дракона», о которых вы не знали Читать далее 21 сентября 2022
«Ева, рожай!»: как снимали новый проект от START «Ева, рожай!»: как снимали новый проект от START Читать далее 20 сентября 2022
7 фильмов, похожих на «Однажды в Голливуде» 7 фильмов, похожих на «Однажды в Голливуде» Читать далее 20 сентября 2022
От Marvel до СССР: 11 самых дорогих фильмов в истории кино От Marvel до СССР: 11 самых дорогих фильмов в истории кино Читать далее 22 сентября 2022
Спорим, вы не заметили: 10 глупых ляпов в новых популярных фильмах Спорим, вы не заметили: 10 глупых ляпов в новых популярных фильмах Читать далее 18 сентября 2022
Тест: какая ты фея из сериала «Судьба: Сага Винкс»? Тест: какая ты фея из сериала «Судьба: Сага Винкс»? Читать далее 20 сентября 2022
Не только анимация: 7 диснеевских фильмов для просмотра в кругу семьи Не только анимация: 7 диснеевских фильмов для просмотра в кругу семьи Читать далее 19 сентября 2022
Страшное дело: как сейчас выглядят 5 актрис, которые решили побороться со старостью Страшное дело: как сейчас выглядят 5 актрис, которые решили побороться со старостью Читать далее 21 сентября 2022
Related video