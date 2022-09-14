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Киноафиша Новости За последние месяцы в России закрылись 6% кинотеатров

За последние месяцы в России закрылись 6% кинотеатров

14 сентября 2022 14:09
За последние месяцы в России закрылись 6% кинотеатров

Отечественный кинопрокатный рынок продолжает свое падение из-за санкций.

С 24 февраля этого года на территории России закрылись уже 125 кинотеатров, что составляет 6% от их общего количества по стране. В это число вошли только полностью закрытые точки, временно замороженные кинозалы и кинотеатры учтены не были. Такой статистикой поделился «Коммерсант». Издание связывает рост количества закрытых площадок с уходом из страны крупных голливудских студий и отсутствием больших конкурентоспособных релизов в прокате.

По словам Александра Нечаева, шеф-редактора крупнейшего российского бизнес-издания о киноиндустрии «Бюллетень кинопрокатчика», худшими месяцами для кинотеатров оказались июль и август. На данный же момент рецессию удалось преодолеть благодаря прокату пиратских версий голливудских картин.

В то же время Нечаев заявил, что в ближайшем будущем никакого роста в сфере кинопроката мы не увидим. Игроки на рынке просто не могут получить достаточного дохода из-за отсутствия рекламы. Также большие надежды аналитик возлагает на исторический блокбастер «Сердце пармы», так как это единственный ближайший релиз с потенциалом кассовых сборов в 500 миллионов рублей.

Сами владельцы кинотеатров надеются оживить свой бизнес с помощью законопроекта о принудительном лицензировании, который находится на рассмотрении в Государственной думе. Если закон будет принят, то российские прокатчики смогут получать лицензию на показ зарубежных фильмов через суд даже без разрешения правообладателя.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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