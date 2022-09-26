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Киноафиша Новости Вышел захватывающий трейлер второго сезона «Алисы в Пограничье»

Вышел захватывающий трейлер второго сезона «Алисы в Пограничье»

26 сентября 2022 16:27
Вышел захватывающий трейлер второго сезона «Алисы в Пограничье»

Команда обещает, что сериал «станет еще масштабнее, а испытания для героев — еще сложнее».

Netflix поделился первым трейлером предстоящего второго сезона японского сериала «Алисы в Пограничье». Ролик был представлен в рамках онлайн-фестиваля TUDUM.

Шоу «Алиса в Пограничье» основано на одноименной манге японского автора Аро Хасо, выходившей с ноября 2010 по март 2016 года. В центре сюжета — главный герой Рёхеи Арису и его друзья, которые оказались в заперты в антиутопической заброшенной версии Токио после загадочного затемнения. Там их заставляют принять участие в серии смертельных игр на проверку их навыков (силы, интеллекта, ловкости и так далее) с разными уровнями сложности. Каждая победа дает возможность несколько дней не участвовать в играх, но только победив во всех раундах можно вернуться в реальный мир.

Первый сезон шоу, вышедший в 2020 году, стал самым популярным японским проектом в истории Netflix. Еще в июне компания опубликовала первые кадры из второго сезона сериала в своих социальных сетях. В марте стриминговый сервис выпустил большое интервью, в котором члены съемочной команды рассказали о создании о второго сезона. В частности, исполнитель главной роли Кэнто Ямадзаки сказал, что «мир шоу станет еще масштабнее, а испытания для героев — еще сложнее».

Премьера второго сезона «Алисы в Пограничье» состоится 22 декабря 2022 года.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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