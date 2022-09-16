Леонардо ДиКаприо может сыграть в потенциальном третьем сезоне «Игры в кальмара»

Крупные голливудские актеры могут стать частью «Игры в кальмара», если сериал будет продлен на третий сезон. Об этом рассказал создатель шоу Хван Дон-хёк. Он также добавил, что Netflix увеличил бюджет на второй сезон.

На днях Хван Дон-хёк принял участие в специальной пресс-конференции для обладателей премии «Эмми». Он подтвердил, что множество американских актеров говорили ему, что являются большими фанатами шоу, в том числе Леонардо ДиКаприо.

«Может быть, если позволит время сойдутся звезды, мы попросим его присоединиться к игре. Мы уже шутили об этом», — сказал Хван.

Что касается второго сезона, Хван признал, что голливудские актеры не входят в его планы, поскольку действие сериала снова будет происходить в Корее. Но если третий сезон получит зеленый свет, то это, вероятно, изменится.

Второй сезон будет запущен в производство в следующем году и выйдет в эфир в 2024-м. Хван только сейчас решил, какие игры будут представлены в следующей главе, но призвал СМИ держать эту информацию при себе, если они что-то узнают.

«Я прошу вас не писать статьи об играх, потому что зрители должны чувствовать напряжение и волнение от того, что будет дальше», — сказал он, прежде чем в шутку добавил: «Если я слишком напьюсь и буду болтать, я прошу вас задушить меня, чтобы помешать мне выдать спойлеры».

На прошедшей церемонии «Эмми» «Игра в кальмара» получила несколько статуэток, добавив их к большому количеству других наград в своем активе. Хван подтвердил, что чувствует давление после успеха первого сезона, но это его мотивирует.