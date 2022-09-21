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Киноафиша Новости Эван Питерс безнаказанно убивает в новом трейлере сериала «Монстр: История Джеффри Дамера»

Эван Питерс безнаказанно убивает в новом трейлере сериала «Монстр: История Джеффри Дамера»

21 сентября 2022 10:37
Эван Питерс безнаказанно убивает в новом трейлере сериала «Монстр: История Джеффри Дамера»

Премьера сериала о маньяке состоится уже сегодня.

Netflix опубликовал второй трейлер нового сериала Райана Мерфи и Иэна Бреннана «Монстр: История Джеффри Дамера».

В центре сюжета — истории людей, чьи жизни были разрушены известным маньяком Джеффри Дамером. Он совершал свои преступления в период с 1978 по 1991 год и за это время убил не менее 17 человек. В качестве жертв он всегда выбирал людей нетрадиционной сексуальной ориентации или афроамериканцев, будучи уверенным, что полиция будет уделять их убийствам меньше внимания.

По словам Мерфи и Бреннана, при создании сериала они не стали детально вникать в кровавые подробности деяний Дамера. Вместо этого они решили исследовать то, как ему так долго удавалось избегать наказания. Поэтому главным героем истории станет не сам убийца, а его соседка Гленда Кливленд, которая пыталась остановить маньяка, постоянно сообщая в полицию о странных звуках и запахе, исходивших из квартиры Дамера.

Главные роли в сериале исполнил Эван Питерс, который известен по шоу «Американская история ужасов», а его соседку воплотит на экране Ниси Нэш, которая ранее сыграла центральную роль в сериале «Когти». Также в актерский состав вошли Ричард Дженкинс, Пенелопа Энн Миллер, Молли Рингуолд.

Премьера «Монстра: истории Джеффри Дамера» состоится уже сегодня, 21 сентября, в 23:00 по московскому времени.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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