Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Тибра" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Многочисленные персонажи фильма «Амстердам» получили персональные постеры

Многочисленные персонажи фильма «Амстердам» получили персональные постеры

13 сентября 2022 13:47
Многочисленные персонажи фильма «Амстердам» получили персональные постеры

Создатели обещают запутанную историю о любви, убийствах и заговорах.

Студия 20th Century продолжает напоминать о надвигающемся релизе авантюрной драмы Дэвида О. Расселла «Амстердам». Накануне была опубликована подборка официальных постеров, посвященных центральным действующим лицам новой картины от режиссера «Бойца» и «Аферы по-американски». На представленных плакатах запечатлен многочисленный звездный каст во главе с Кристианом Бэйлом, Марго Робби и Джоном Дэвидом Вашингтоном. Слоган фильма: «Да начнутся любовь, убийства и заговоры».

Многочисленные персонажи фильма «Амстердам» получили персональные постерыМногочисленные персонажи фильма «Амстердам» получили персональные постеры

Действие ленты развернется в 30-х годах прошлого века. В центре сюжета — троица невезучих персонажей в лице Берта (Бэйл), Валери (Робби) и Гарольда (Вашингтон), невольно впутавшихся в крайне сомнительное дело. Герои оказываются свидетелями громкого убийства, но очень скоро их самих начинают подозревать в преступлении. Чтобы очистить свои добрые имена от обвинений, им придется самостоятельно раскрыть один из величайших заговоров в истории Америки.

Многочисленные персонажи фильма «Амстердам» получили персональные постерыМногочисленные персонажи фильма «Амстердам» получили персональные постеры

В звездный ансамбль вошло множество известных исполнителей, в числе которых Аня Тейлор-Джой, Рами Малек, Зои Салдана, Майк Майерс, Майкл Шеннон, Тимоти Олифант, Андреа Райзборо, Крис Рок, Алессандро Нивола, Маттиас Шонартс, а также певица Тейлор Свифт и голливудский ветеран Роберт Де Ниро, для которого это уже четвертый совместный проект с Расселлом.

«Амстердам» выйдет в зарубежный кинопрокат 7 октября.

Фото: 20th Century Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона» Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона» Читать далее 14 сентября 2022
Страшные сказки: 6 фолк-хорроров, основанных на легендах и поверьях Страшные сказки: 6 фолк-хорроров, основанных на легендах и поверьях Читать далее 10 сентября 2022
Невозможно узнать: как сейчас выглядят юные актеры из фильмов 90-х, от которых все фанатели Невозможно узнать: как сейчас выглядят юные актеры из фильмов 90-х, от которых все фанатели Читать далее 14 сентября 2022
Искусство провокации: 5 постельных сцен в кинематографе, которые были реальными Искусство провокации: 5 постельных сцен в кинематографе, которые были реальными Читать далее 11 сентября 2022
От «Достать ножи 2» до «Блондинки»: 11 фильмов Netflix, которые выйдут до конца года От «Достать ножи 2» до «Блондинки»: 11 фильмов Netflix, которые выйдут до конца года Читать далее 11 сентября 2022
Недетские истории: 10 глубоких мыслей из мультфильмов, которые мы осознали только когда выросли Недетские истории: 10 глубоких мыслей из мультфильмов, которые мы осознали только когда выросли Читать далее 12 сентября 2022
Путешествуем в прошлое: 5 фильмов, которые очень точно повторяют исторические события Путешествуем в прошлое: 5 фильмов, которые очень точно повторяют исторические события Читать далее 13 сентября 2022
Тест: угадайте культовую актрису по ее фотографии из молодости Тест: угадайте культовую актрису по ее фотографии из молодости Читать далее 12 сентября 2022
Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия Читать далее 12 сентября 2022
Для семейного просмотра: 10 мультфильмов 2022 года, которые уже есть онлайн Для семейного просмотра: 10 мультфильмов 2022 года, которые уже есть онлайн Читать далее 10 сентября 2022
Related video