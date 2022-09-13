Многочисленные персонажи фильма «Амстердам» получили персональные постеры

Студия 20th Century продолжает напоминать о надвигающемся релизе авантюрной драмы Дэвида О. Расселла «Амстердам». Накануне была опубликована подборка официальных постеров, посвященных центральным действующим лицам новой картины от режиссера «Бойца» и «Аферы по-американски». На представленных плакатах запечатлен многочисленный звездный каст во главе с Кристианом Бэйлом, Марго Робби и Джоном Дэвидом Вашингтоном. Слоган фильма: «Да начнутся любовь, убийства и заговоры».

Действие ленты развернется в 30-х годах прошлого века. В центре сюжета — троица невезучих персонажей в лице Берта (Бэйл), Валери (Робби) и Гарольда (Вашингтон), невольно впутавшихся в крайне сомнительное дело. Герои оказываются свидетелями громкого убийства, но очень скоро их самих начинают подозревать в преступлении. Чтобы очистить свои добрые имена от обвинений, им придется самостоятельно раскрыть один из величайших заговоров в истории Америки.

В звездный ансамбль вошло множество известных исполнителей, в числе которых Аня Тейлор-Джой, Рами Малек, Зои Салдана, Майк Майерс, Майкл Шеннон, Тимоти Олифант, Андреа Райзборо, Крис Рок, Алессандро Нивола, Маттиас Шонартс, а также певица Тейлор Свифт и голливудский ветеран Роберт Де Ниро, для которого это уже четвертый совместный проект с Расселлом.

«Амстердам» выйдет в зарубежный кинопрокат 7 октября.