О чем британский сериал «Голяк»?
Сериал называют наследником фильмов Гая Ричи.
Недавно на экраны вышел четвертый сезон британского сериала «Голяк». Мы подготовили краткое описание для тех, кто хочет начать смотреть его прямо сейчас.
Главный герой сериала — мелкий вор по имени Винни. Его играет Джозеф Гилган, который известен по сериалам «Отбросы» и «Проповедник». Он также является идейным вдохновителем и одним из создателей проекта. Многие сюжетные линии из сериала основаны на молодости Гилгана и историях, которые он слышал в баре родного города.
Помимо проблем с деньгами и законом, Винни страдает биполярным расстройством. Он живет в маленьком британском городке, где все друг друга знают. У Винни есть группа близких друзей: Дилан (Дэмиен Молони), Карди (Том Хэнсом), Эш (Аарон Хеффернан), Томмо (Райан Сэмпсон), Джей Джей (Парт Такерар) и Эрин (Мишель Кигэн).
Каждый из них по-разному пытается наладить свою жизнь, но все равно группа героев регулярно попадают в опасные и забавные передряги — когда-то по своей воле, когда-то нет.
Сериал высоко оценили зрители и критики. Многим он напомнил по духу криминальные фильмы Гая Ричи. В них режиссер также часто исследует жизнь преступников, которые попадают в странные, запутанные истории, где все оказываются связаны друг с другом.
Создателям сериала удается балансировать между криминальной драмой, историей о любви и дружбе и комедией. Они не столько смотрят на своих героев с осуждением, сколько исследуют их попытки выбраться за пределы тесной жизни маленького городка, а также повзрослеть и избавиться от старых привычек.
В России «Голяк» можно посмотреть на сервисе «Кинопоиск HD».