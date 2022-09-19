О чем британский сериал «Голяк»?

Недавно на экраны вышел четвертый сезон британского сериала «Голяк». Мы подготовили краткое описание для тех, кто хочет начать смотреть его прямо сейчас.

Главный герой сериала — мелкий вор по имени Винни. Его играет Джозеф Гилган, который известен по сериалам «Отбросы» и «Проповедник». Он также является идейным вдохновителем и одним из создателей проекта. Многие сюжетные линии из сериала основаны на молодости Гилгана и историях, которые он слышал в баре родного города.

Помимо проблем с деньгами и законом, Винни страдает биполярным расстройством. Он живет в маленьком британском городке, где все друг друга знают. У Винни есть группа близких друзей: Дилан (Дэмиен Молони), Карди (Том Хэнсом), Эш (Аарон Хеффернан), Томмо (Райан Сэмпсон), Джей Джей (Парт Такерар) и Эрин (Мишель Кигэн).

Каждый из них по-разному пытается наладить свою жизнь, но все равно группа героев регулярно попадают в опасные и забавные передряги — когда-то по своей воле, когда-то нет.

Сериал высоко оценили зрители и критики. Многим он напомнил по духу криминальные фильмы Гая Ричи. В них режиссер также часто исследует жизнь преступников, которые попадают в странные, запутанные истории, где все оказываются связаны друг с другом.

Создателям сериала удается балансировать между криминальной драмой, историей о любви и дружбе и комедией. Они не столько смотрят на своих героев с осуждением, сколько исследуют их попытки выбраться за пределы тесной жизни маленького городка, а также повзрослеть и избавиться от старых привычек.

В России «Голяк» можно посмотреть на сервисе «Кинопоиск HD».