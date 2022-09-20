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Киноафиша Новости Завершились съемки спин-оффа «Пацанов» под названием «Поколение «Ви»

Завершились съемки спин-оффа «Пацанов» под названием «Поколение «Ви»

20 сентября 2022 11:31
Завершились съемки спин-оффа «Пацанов» под названием «Поколение «Ви»

Дата премьеры сериала остается неизвестной.

На этой неделе завершились съемки супергеройского подросткового сериала «Поколение «Ви», который является ответвлением «Пацанов». Об этом съемочная команда заявила в официальных социальных сетях проекта, подкрепив свой пост несколькими новыми фотографиями с площадки.

«Поколение «Ви» будет посвящено группе студентов, обучающихся в Университете Годолкина, частной школе для людей с суперспособностями, построенной компанией Vought. В этом заведении Vought отбирает лучших учеников для того, чтобы превратить их в своих будущих героев, оттачивает их навыки в обращении со своими способностями и учит тому, как быть полезными корпорации. Также известно, что сюжет спин-оффа будет каким-то образом связан с третьим сезоном «Пацанов».

Завершились съемки спин-оффа «Пацанов» под названием «Поколение «Ви» Завершились съемки спин-оффа «Пацанов» под названием «Поколение «Ви»
Завершились съемки спин-оффа «Пацанов» под названием «Поколение «Ви» Завершились съемки спин-оффа «Пацанов» под названием «Поколение «Ви»

Главные роли в шоу исполнили Патрик Шварценеггер («Лестница»), сын Арнольда Шварценеггера, Джаз Синклер («Слендермен») и Чэнс Пердомо («Леденящие душу приключения Сабрины»). Режиссерами выступают Мишель Фазекас и Тара Баттерс, ранее создавшие триллер «Явление» для телеканала ABC. Обе они также выступают в качестве исполнительных продюсеров проекта совместно с шоураннером «Пацанов» Эриком Крипке.

Несмотря на окончание съемок, точная дата релиза «Поколения «Ви» пока не была объявлена. На данный момент известно только, что сериал должен выйти на стриминговом сервисе Amzon Prime Video в 2023 году.

Фото: Amazon Prime Video
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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