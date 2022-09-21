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Киноафиша Новости Джеймс Кэмерон опасался, что «Аватар 2» потерял актуальность

Джеймс Кэмерон опасался, что «Аватар 2» потерял актуальность

21 сентября 2022 14:25
Джеймс Кэмерон опасался, что «Аватар 2» потерял актуальность

Также режиссер объяснил, почему он не снял сиквел раньше.

В сети появились новые выдержки из недавнего интервью Джеймса Кэмерона изданию The New York Times, в котором режиссер «Аватара» объяснил, почем он так долго не брался за продолжение. Сиквел с подзаголовком «Путь воды» выйдет в кинотеатры спустя 13 лет после релиза первой части. Вот как этот момент комментирует сам Кэмерон:

«Я мог бы снять продолжение спустя два года после выхода оригинала, но оно бы не произвело такой фурор, потому что людей бы не затронули ни персонажи, ни режиссура. Мой личный опыт хорошо научил меня, что с запусками сиквелов лучше не торопиться. Я снял сиквел «Чужие» спустя семь лет после выхода оригинала. Картина была очень тепло принята. Потом я сделал «Терминатора 2» тоже через семь лет после релиза первого фильма. Вторая часть заработала на порядок больше, чем первая».

Несмотря на свои убеждения, у Кэмерона были и сомнения. Пандемия коронавируса и слишком большой перерыв между фильмами заставили его усомниться в успехе:

«Меня все равно подстегивало беспокойство, что я слишком долго тянул с продолжением, потому что мы живем в слишком стремительно меняющемся мире. Но это было до выхода первого трейлера, который набрал за сутки 148 миллионов просмотров».

«Аватар: Путь воды» выйдет в прокат 16 декабря.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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