Милли Бобби Браун берется за собственное расследование в первом трейлере «Энолы Холмс 2»

В рамках онлайн-мероприятия TUDUM потоковый сервис Netflix презентовал дебютный трейлер «Энолы Холмс 2» — продолжения экранизаций книжной серии подростковых романов Нэнси Спрингер о младшей сестре величайшего сыщика с Бейкер-стрит. В сиквеле самоотверженная девочка-детектив в исполнении Милли Бобби Браун возьмется за свое первое серьезное расследование, но без помощи многоопытного персонажа Генри Кавилла ей все же не обойтись.

Действие второй части развернется в богемном Лондоне, где главная героиня решает последовать примеру своего знаменитого родственника и на официальном уровне начать сыскную деятельность. Проблема лишь в одном — никто не хочет доверять серьезные дела девушке-подростку. Однако однажды за помощью к Эноле обращается маленькая девочка, чья сестра была похищена. В процессе распутывания этой головоломки к Эноле подключается и сам Шерлок Холмс.

В остальной каст вошли Хелена Бонем Картер, Луис Патридж, Шэрон Дункан-Брюстер, Дэвид Тьюлис, Адиль Ахтар, Ханна Додд, Сьюзан Уокома, Дэвид Вестхэд и Эбби Херн. За проект отвечает вся творческая команда оригинальной ленты 2020 года: режиссер Гарри Брэдбир («Убивая Еву», «Дрянь») и сценарист Джек Торн («Водоворот», «Темные начала»).

Премьера «Энолы Холмс 2» состоится на Netflix 4 ноября.