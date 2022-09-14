Убийца в большом городе: Мелисса Баррера рассказала о своеобразии «Крика 6»

В рамках проходящего сейчас кинофестиваля в Торонто портал Collider пообщался с Мелиссой Баррерой и расспросил ее об уже снятой шестой части «Крика». Действие нового фильма развернется не в привычном Вудсборо, а в Нью-Йорке. У звезды поинтересовались, как смена локации повлияла на ее общие ощущение от происходящего, когда серийный маньяк орудует не в крохотном городке, а в настоящем мегаполисе. По словам Барреры, главное отличие заключается в безразличии окружающих, и это ее пугает:

«Это в двадцать раз более унизительно. Это ужасно. Потому что в таком городе, как Нью-Йорк, каждый занимается своими делами, а когда где-то слышен крик о помощи, никто не откликнется. Никто не бежит вам помогать, у всех на устах лишь одно: «Я не вмешиваюсь в это». С одной стороны — маньяк-преследователь, с другой — безразличная реакция людей на ситуацию. Такие вот дела. И еще я думаю, что уже слишком много разболтала».

Сюжет слэшера Paramount по традиции держится в строжайшем секрете. Постановкой по сценарию Гая Бусика и Джеймса Вандербилта вновь занимались Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. Вместе с Баррерой в продолжении снялись Кортни Кокс, Дженна Ортега, Джасмин Савой Браун, Мэйсон Гудинг, Девин Некода, Джош Сегарра, Лиана Либерато, Тони Револори, а также Хайден Панеттьери, Самара Уивинг, Генри Черни и Дермот Малруни.

«Крик 6» выйдет в прокат 31 марта 2023 года.