Невозможно узнать: как сейчас выглядят юные актеры из фильмов 90-х, от которых все фанатели

Если ваше детство пришлось на 90-е, то вы наверняка бежали к телевизору со всех ног, стоило на экране мелькнуть перепуганному Кевину Маккалистеру или прозвучать музыке из «Денниса-мучителя». Годы идут, и кумиры детства давно повзрослели. Рассказываем, как сложились судьбы актеров из популярных фильмов 90-х, которые мы смотрели всей семьей.

Кажется, «Один дома» уже давно стал новогодней традицией наряду с оливье и сжиганием бумажки с желанием в бокале с шампанским. После роли Кевина Маккалистера на Маколея Калкина свалилась небывалая популярность и целый шквал предложений. Однако вскоре мальчик начал уставать от съемок, а его отец стал требовать такие непомерно высокие гонорары, что студии предпочитали лишний раз не связываться с Калкиным. Последним фильмом 90-х, в котором снялся Маколей, стала комедия «Богатенький Ричи». После этого актер надолго исчез с экранов. У него начались серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками, а попытка сделать музыкальную карьеру провалилась. К счастью, кажется, сейчас жизнь актера потихоньку налаживается: его можно увидеть в «Американской истории ужасов» и сериале «Праведные Джемстоуны».

Маколей Калкин

Похожим образом сложилась судьба и звездной девочки Линдси Лохан. Актриса стала популярной в 11 лет, сыграв сразу две роли — сестер-близняшек — в семейной комедии «Ловушка для родителей». После этого Лохан закрепила славу, сыграв в фильме «Дети-шпионы», а вскоре стала кумиром молодежи, появившись в «Чумовой пятнице» и «Дрянных девчон ках ». Однако вскоре после этого Лохан сыграла сразу в нескольких неудачных проектах, а в прессу регулярно стали просачиваться скандалы, связанные с наркотиками и алкоголем. После череды карьерных неудач Лохан, кажется, всерьез решила изменить свою жизнь, записав студийный альбом и сыграв главную роль в рождественской комедии от Netflix «Falling for Christmas».

Линдси Лохан

Мейсон Гэмбл («Деннис-мучитель»)

Роль непоседы Денниса стала для юного Мейсона Гэмбла дебютной и принесла ему всеобщую любовь и широкую популярность. После звездной роли Гэмбл сыграл еще в нескольких проектах, самыми значимыми из которых можно назвать «Гаттаку» и «Академию Рашмор». Последний раз актер появился на экране в 2010 году в драме «Гольф в королевстве». В 2008 году Гэмбл окончил Калифорнийский университет, став морским биологом. Сейчас он является докторантом экологических наук в Институте окружающей среды и устойчивого развития.

Мейсон Гэмбл

Близнецы Олсен начали свою карьеру еще в девятимесячном возрасте, сыграв в ситкоме «Полный дом». После этого сестры регулярно появлялись на экранах, а также умудрились стать самыми молодыми продюсерами в истории в возрасте 6 (!) лет. Их последнее совместное появление на экране состоялось в 2004 году — в молодежной комедии «Мгновения Нью-Йорка». После этого сестры Олсен сосредоточились на дизайнерской карьере, выпустив собственную линию одежды, а также товаров для дома и парфюмерии. После этого Мэри-Кейт сыграла еще несколько ролей, появившись в фильмах «Я соблазнила Энди Уорхола» и «Страшно красив». Сейчас сестры Олсен занимаются бизнесом и не планируют возвращаться на экраны.

Мэри-Кейт и Эшли Олсен

Звезда комедии «Трудный ребёнок» Майкл Оливер получил главную роль в проекте по счастливой случайности: кастинг-директор картины заметил талантливого мальчика в рекламном ролике, после чего пригласил его на пробы. Однако вскоре Оливер завершил актёрскую карьеру. Последним его появлением на экране стала роль в боевике «Диллинджер и Капоне». Карьере юного актёра сильно повредил тот факт, что мать Майкла запросила непомерно огромный гонорар за участие во второй части «Трудного ребёнка», а когда фильм провалился в прокате, семья была вынуждена продать свой дом, чтобы вернуть долг студии. Позднее Оливер занялся музыкой, основал свою рок-группу, а сейчас ведёт уединённый образ жизни, работая техником и посвящая свободное время семье.

Майкл Оливер

Роль не по годам умной мрачной девочки Уэнсди Аддамс мгновенно сделала Кристину Риччи кумиром подростков. После этого актриса продолжила карьеру, пополнив свою фильмографию работами с такими признанными мастерами, как Энг Ли («Ледяной ветер»), Терри Гиллиам («Страх и ненависть в Лас-Вегасе») и Тим Бертон («Сонная лощина»). В числе последних работ Риччи — психологический сериал «Шершни» и «Матрица: Воскрешение». А в декабре 2021 года произошло еще одно знаменательное событие в жизни актрисы: она родила дочь.

Кристина Риччи

На момент выхода «Джуманджи» юная Кирстен Данст уже успела завоевать любовь зрителей и признание критиков ролями в «Интервью с вампиром» и «Маленьких женщинах». После этого актриса сделала поистине головокружительную карьеру, начав сотрудничать с Софией Коппол ой в «Девственницах-самоубийцах» и в дальнейшим сыграв в еще нескольких ее фильмах, а также исполнив роль Мэри Джейн Уотсон в «Человеке-пауке» Сэма Рэйми. В 2021 году Данст исполнила главную женскую роль в оскароносной драме Джейн Кэмпион «Власть пса».

Кирстен Данст

Брэдли Пирс («Джуманджи»)

Карьера Брэдли Пирса (коллеги Кирстен Данст по фильму «Джуманджи») сложилась гораздо более скромно. Актер еще несколько раз появился на экране в ролях второго плана, а позднее занялся продюсированием короткометражных фильмов. Также Пирс является соучредителем коктейльного сообщества, которое обучает барменов и занимается сопровождением элитных вечеринок и фестивалей.

Брэдли Пирс

Начав свою карьеру с рекламы, Джейк Ллойд еще в раннем возрасте стал сниматься в кино. Он сыграл сына главного героя в рождественской комедии с Арнольдом Шварценеггером «Подарок на Рождество», но всемирную популярность ему, конечно же, принесла роль юного Энакина Скайуокера в первом эпизоде «Звездных войн». Она же сломала ему жизнь. По признанию самого актера, он не выдержал обрушившегося на него шквала внимания и критики, и в 2005-м он завершил актерскую карьеру. Дальнейшие упоминания Ллойда в прессе связаны с проблемами с законом. В 2016 году Ллойд был переведен в психиатрическую клинику, после того как врачи подтвердили диагноз «шизофрения».