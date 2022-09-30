Netflix выпустил финальный трейлер спецвыпуска мультсериала «Энтергалактик»
Стильная история любви на основе музыкального альбома Кида Кади.
Сегодня на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера полуторачасового спецвыпуска мультсериала «Энтергалактик», основанного на одноименном музыкальном альбоме рэпера Кида Кади. В честь релиза фильма был опубликован ее финальный трейлер.
Стилизованная картина, выполненная в сложнейшей технологии ручной дорисовки 3D-графики, представляет собой очаровательную историю любви между талантливым нью-йоркским художником Джабари (Кади) и фотографом по имени Медоу (Джессика Уильямс). Главный герой знакомится со своей возлюбленной после переезда в новую квартиру, и с этого момента они оба будут пытаться найти правильный баланс между любовью и творчеством.
В звездный голосовой каст «Энтергалактика» также вошли Тимоти Шаламе, Ванесса Энн Хадженс, Лора Хэрриер, Маколей Калкин, Джейден Смит, Кит Дэвид, Тейяна Тейлор, Кристофер Эбботт и рэпер Ty Dolla $ign.
Исполнительным продюсером вместе с Кади выступает Кенья Беррис («Улетные девочки», «Повзрослевшие»). Сценарий написали Йен Эдельман («Афтепати») и Морис Уильямс, а постановкой занимался Флетчер Мулс — режиссер предстоящего анимационного шоу Netflix про Элвиса Пресли «Позывной «Король».