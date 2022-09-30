Netflix выпустил финальный трейлер спецвыпуска мультсериала «Энтергалактик»

Сегодня на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера полуторачасового спецвыпуска мультсериала «Энтергалактик», основанного на одноименном музыкальном альбоме рэпера Кида Кади. В честь релиза фильма был опубликован ее финальный трейлер.

Стилизованная картина, выполненная в сложнейшей технологии ручной дорисовки 3D-графики, представляет собой очаровательную историю любви между талантливым нью-йоркским художником Джабари (Кади) и фотографом по имени Медоу (Джессика Уильямс). Главный герой знакомится со своей возлюбленной после переезда в новую квартиру, и с этого момента они оба будут пытаться найти правильный баланс между любовью и творчеством.

В звездный голосовой каст «Энтергалактика» также вошли Тимоти Шаламе, Ванесса Энн Хадженс, Лора Хэрриер, Маколей Калкин, Джейден Смит, Кит Дэвид, Тейяна Тейлор, Кристофер Эбботт и рэпер Ty Dolla $ign.

Исполнительным продюсером вместе с Кади выступает Кенья Беррис («Улетные девочки», «Повзрослевшие»). Сценарий написали Йен Эдельман («Афтепати») и Морис Уильямс, а постановкой занимался Флетчер Мулс — режиссер предстоящего анимационного шоу Netflix про Элвиса Пресли «Позывной «Король».