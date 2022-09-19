Вернер Херцог исследует тайны мозга в трейлере документального фильма «Театр мысли»

В сети появился трейлер документального фильма Вернера Херцога «Театр мысли» (Theater of Thought), мировая премьера которого состоялась несколько дней назад на Международном кинофестивале в Торонто.

Фильм рассказывает о путешествии самого Херцога, знаменитого немецкого режиссера, поэта, актера и автора документальных картин «Человек гризли» и «Пещера забытых снов», а также культовых художественных картин «Носферату: призрак ночи» и «Фицкарральдо». Вместе с ученым Рафаэлем Юсте он посещает крупнейшие исследовательские центры мира и говорит с лучшими специалистами по устройству мозга, чтобы наконец выяснить, как же работает самый загадочный орган в теле человека.

В интервью издательству Deadline по поводу своего нового фильма Херцог поделился своим восхищением тем, что ему удалось узнать в процессе съемок:

«При определенных условиях мы можем получить удивительную возможность, например, заставить слепых снова видеть. Или дать людям в инвалидных колясках возможность снова ходить. Все эти исследования сейчас развиваются очень быстро… Уже не за горами открытие чтения мыслей. Мы можем читать мысли, использовать телепатию в примитивных формах и так далее и тому подобное. Это ошеломляет».

При этом режиссер признается, что не понимает и половины того, о чем рассказывает в картине, однако не быть очарован величием новых технологий просто не может.