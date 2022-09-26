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Киноафиша Новости Иева Андреевайте: биография и фильмография звезды сериала «Русалки»

Иева Андреевайте: биография и фильмография звезды сериала «Русалки»

26 сентября 2022 17:13
Иева Андреевайте: биография и фильмография звезды сериала «Русалки»

Тернистый творческий путь знаменитой литовской актрисы.

Литовская актриса Иева Андреевайте появилась на свет в 1988 году в Вильнюсе. Еще с ранних лет она проявила способности к сценическому ремеслу: пела, ходила в танцевальные кружки, школу музыки и балета. Хотя актерская карьера никогда не была ее мечтой, выдающиеся таланты Иевы заметили знакомые актеры и посоветовали ей поступить в Литовскую академию музыки и театра, что она и сделала. Здесь ей повезло учиться на курсе талантливого и известного наставника Иона Свыткуса.

На экране актриса дебютировала на последнем курсе института, снявшись в одной сцене короткометражки «Ошибка сценария». Там ее заметили режиссер грузинского детектива «Винный путь» Раймундас Банионис и предложил роль Марии в нескольких эпизодах сериала.

Спустя некоторое время Иева решила переехать в Москву, так как российская столица сулила больше возможностей для развития молодой актрисе. Там она снялась в поворотном для своей карьеры проекте — фильме Евгения Ткачука «Стартап». Тогда Андреевайте не могла и двух слов сказать на русском, однако благодаря своему упорству все же получила роль.

После этого предложения просто полились на нее рекой. В 2015 году она сыграла в сериалах «Фарца» и «Перекрестки судьбы», а также в фильме «Хороший мальчик».

Самыми громкими российскими проектами Иевы до сих пор остаются детектив «Пуля», в котором она сыграла в паре с Никитой Панфиловым, и «Русалки», где она исполнила роль Риты Тихоновой, следователя ОВД.

После них Андреевайте получила несколько приглашений на съемки в иностранных фильмах — например, в «Берлинской резидентуре» Кристофа Шреве и «Максе Ангере», сериале совместного производства Великобритании и Швеции.

Фото: Кинопоиск
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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